Wat vind jij: Alles moet zaterdag weer open

Drukte in een winkelstraat in Hoogeveen (Rechten: RTV Drenthe / Kim Stellingwerf)

De lockdown die in december is ingesteld loopt op zijn einde. De maatregelen gelden tot en met komende vrijdag, 14 januari. Maar wat dan? Verlengen, iets meer toestaan of 'gewoon' alles weer open?

Het Wilhelminaziekenhuis in Assen houdt deze week nog de adem in, omdat volgens de medici volgende week een spannende week wordt. Is de omikron-variant van het coronavirus inderdaad mild genoeg om de ziekenhuizen niet te laten overstromen? Tot nu toe stijgt het aantal besmettingen veel harder dan het aantal ziekenhuisopnames, en dat is voor sommigen een aanwijzing dat het virus milder is en het vaccineren en boosteren resultaat oplevert. Het ziekenhuis in Assen denkt dat volgende week cruciaal is.

Ondernemers stonden gisteren letterlijk in hun hemd voor het gemeentehuis van Midden-Drenthe. Ze voelen zich door het kabinet in hun hemd gezet en demonstreerden dat letterlijk in Beilen. In Klazienaveen denken willen winkeliers na of ze de hele boel weer zaterdag opendoen - lockdown of geen lockdown. Daarnaast wordt de roep om het hoger onderwijs weer vrij te geven ook steeds luider: de psychische gevolgen voor de jongeren en jong-volwassenen worden steeds groter, zeggen psychiaters.

Wat vind jij?

Het kabinet moet besluiten hoe het na de lockdown verdergaat. Moet alles 'gewoon' weer open - horeca, winkels en onderwijs? Of is het te vroeg, kunnen we dat risico nog niet nemen en moeten we nog zeker de komende week afwachten om te zien hoe het écht zal uitpakken in de ziekenhuizen?