Heli Holland wil onderste steen boven bij 'misplaatste' windmolens

Hoe is het mogelijk dat twee van de geplande veertien windmolens van Energiepark Pottendijk te dicht op de aanvliegroute van Heli Holland komen te staan? Terwijl hier in de aanloop naar de ontwikkeling van het park rekening mee zou worden gehouden? Eigenaar René van der Haring van de bij Emmer-Compascuum gelegen luchthaven wil de onderste steen boven.

Energiepark Pottendijk zou (naast 35 hectare aan zonneakker) oorspronkelijk bestaan uit maximaal negentien windmolens. De twee meest westelijke turbinelocaties werden in 2016 op aanwijzing van Heli Holland geschrapt. Ze zouden te dicht op de aanvliegroute komen te staan. En dit is nog eens onderschreven in een nieuw provinciaal luchthavenbesluit, waarin een obstakelvrije zone ten noorden van de luchthaven is ingesteld.

'Kan niet waar zijn'

Het huidige plan bestaat uit veertien windmolens. De twee meest westelijke molens komen nu net buiten de afgesproken obstakelzone te staan. Maar alsnog te dichtbij, volgens Van der Haring.

Een van die molens bevindt zich wel erg dichtbij een van de oorspronkelijk geschrapte locaties, valt hem op. "De invliegbaan en de tip van de rotor zijn in het meest gunstige geval slechts zes meter van elkaar verwijderd. Dat kan niet waar zijn", aldus Van der Haring.

Gaten al gegraven

"Veel te kort, daar zijn regels voor", verwijst hij naar het luchthavenbesluit. Een afstand van 150 tot 200 meter moet daarbij minimaal in acht worden genomen. De gaten voor die twee turbines, bij de Woldweg en de Veenakkers, zijn in de tussentijd al gegraven.

Van der Haring wordt er niet echt nerveus door. "Zaken zijn niet zorgvuldig afgehandeld en dat zoeken we nu uit. Ik heb de tijd wel. In de luchtvaartwereld heb je vaak met dit soort zaken te maken."

Nul op rekest

Hij diende daarom afgelopen najaar een WOB-verzoek in bij de gemeente. Hij wenste informatie over de windmolenlocaties bij Pottendijk in te zien. Hij kreeg echter nul op het rekest: de gemeente zegt niet te beschikken over de gegevens die Van der Haring zoekt.

De luchthaveneigenaar zegt overigens zelf dat hij nog geen formele afwijzing van zijn verzoek heeft ontvangen. "Ik heb slechts een interne memo onder ogen gekregen met de mededeling dat er nog een officiële reactie zou komen. Maar die is uitgebleven."

Verklaring van geen bezwaar

Van der Haring meent dat de gemeente Emmen bij het verstrekken van de vergunning aan Pottendijk een belangrijke stap heeft overgeslagen: het aanvragen van een Verklaring van geen bezwaar bij de provincie. Zonder dat papiertje had er helemaal geen groen licht gegeven mogen worden voor de bouw van het park.

Het WOB-verzoek moet dat boven tafel krijgen. Ondanks de reactie van de gemeente, maakt Van der Haring zich niet druk. Vervolgstappen zitten er volgens hem eerst niet in. "We proberen eerst alles goedschiks op te lossen." Het antwoord is volgens hem simpel: verplaats de twee nabije molens enkele honderden meters in oostelijke richting.

Nooit plaatsgevonden

Volgens de gemeente Emmen heeft Van der Haring wel degelijk een officiële reactie ontvangen op zijn WOB-verzoek. "Op 25 november hebben wij Heli Holland per mail geïnformeerd. De brief is dezelfde dag nog verzonden", laat een woordvoerder weten. De gemeente beschikt niet over documentatie waarin een wijziging van de locatie van de molens is vastgelegd. "Want deze wijziging heeft nooit plaatsgevonden", aldus de woordvoerder.

De gemeente heeft ook geen Verklaring van geen bezwaar op het luchthavenbesluit aangevraagd, omdat de vergunning volgens dat besluit was. "Hiertegen is geen bezwaar, een zienswijze of beroep ingediend."

De omgevingsvergunning voor Energiepark Pottendijk is onherroepelijk volgens de gemeente. Dat betekent dat Shell, de huidige eigenaar, mag bouwen. "In de vergunning is rekening gehouden met aanwezigheid van Heli Holland. Zo ook met het geldende luchthavenbesluit."

Een verplaatsing van de molens is theoretisch wel mogelijk, maar niet binnen de bestaande vergunning. "Als dat zou moeten gebeuren, moet de vergunning opnieuw aangevraagd en beoordeeld worden. Inclusief alle daarvoor benodigde onderzoeken."

Lees ook: