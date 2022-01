NAM wil al het afvalwater in Drentse bodem injecteren

De Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) heeft aangekondigd om al het afvalwater van de oliewinning in Drenthe, in de bodem te gaan spuiten op plek waar de olie wordt gewonnen - in de Drentse bodem dus. Dat heeft NAM-directeur Simon Vroemen aangekondigd tijdens de raadsvergadering van de gemeente Dinkelland (Twente).

Nu wordt het afvalwater dat vrijkomt bij de oliewinning in Schoonebeek nog in Noordoost-Twente in lege gasvelden geïnjecteerd. Binnen drie jaar moet dat afgelopen zijn, zei de NAM-topman gisteren. Dan meldt RTV Oost.

De aankondiging om water in de Drentse bodem te pompen is niet helemaal nieuw, maar tot nu toe was de NAM nog niet zo duidelijk over de termijn die het bedrijf in gedachten heeft. Afgelopen zomer liet de NAM al weten locaties in Dalen, Oosterhesselen en Schoonebeek in gedachten te hebben. Daar loopt nu onderzoek naar.

In Noordoost-Twente is de laatste tijd steeds meer onrust vanwege het afvalwater. Daar wil de NAM een eind aan maken. "Het heeft grote urgentie om de regio Twente te verlaten", zei NAM-directeur Simon Vroemen gisteravond. "De lusten en lasten zijn niet in balans in Twente, de waterinjectie zou eigenlijk plaats moeten vinden in de regio waar het ook uit de grond komt."

Duurt een paar jaar

Toch zal daar nog wat tijd overheen gaan. "Tot het moment dat we in Emmen kunnen injecteren, zal de waterinjectie in Twente wat ons betreft doorgaan. Zouden we de oliewinning moeten stil leggen totdat de vergunningen in Drenthe zijn geregeld? Dan zou dat voor die paar jaar honderden banen kosten en dan zou er veel technische kennis verloren gaan."

Er zijn in die regio Schoonebeek zo'n 500 mensen afhankelijk van die olieproductie, aldus Vroemen.

De NAM wil in gesprek met gemeenten en provincie over de haalbaarheid van het plan. Of de geplande termijn van drie jaar haalbaar is, zal onder meer afhangen van de snelheid waarmee de NAM de nodige vergunningen krijgt. "Vergunningstrajecten dienen zorgvuldig te worden doorlopen en kunnen in Nederland soms lang duren. Maar hoe sneller we het voor elkaar krijgen, hoe beter, wat mij betreft", aldus Vroemen in een persbericht.

Deze maand komt het bedrijf met een rapport met 'kansrijke varianten', zoals de NAM het omschrijft. Op basis daarvan zal het bedrijf met omwonenden, bestuurders en aandeelhouders gaan overleggen.

'NAM opsplitsen kost een jaar'

Simon Vroemen vertelde verder over de toekomstplannen van de Nederlandse Aardolie Maatschappij. Het bedrijf zit middenin het proces om te splitsen in vier onafhankelijke BV's. Eén van die BV's zal alle gas- en olieprojecten in Oost-Nederland omvatten, waaronder dus de oliewinning in Schoonebeek en de daarmee gepaard gaande afvalwaterinjectie in Twente. Dat proces zal zeker nog een jaar van voorbereiding vergen.

Als het zover is wil de NAM die BV's in de verkoop doen. Volgens Vroemen zal er interesse zijn voor die velden, hoewel dat deels afhankelijk zal zijn van de economische situatie in de oliewereld. Als voorbeeld noemt de NAM-directeur het Duitse collega-bedrijf Wintershall DEA, dat ook al olie wint net over de grens in onder meer Emlichheim. "Ook geografisch gezien zou de olie in Schoonebeek voor hen aantrekkelijk kunnen zijn."

De lege Twentse gasvelden waar nu afvalwater van de NAM terecht komt, horen bij de oliewinning zolang er water in wordt geïnjecteerd. "De Twentse velden komen pas vrij als het vergunningstraject voor herinjectie van het water in het Schoonebeek-veld is afgerond. We zetten erop in om dat in drie jaar rond te krijgen", aldus Simon Vroemen. De Twentse velden zullen tot die tijd dus ook onderdeel zijn van een eventuele verkoop van de nieuwe NAM-BV waar de injectievelden toe zullen gaan behoren.

Schuldbekentenis gescheurde buis

De onrust in Twente werd mede veroorzaakt door een lekkende buis. De NAM staat onder verscherpt toezicht omdat een buitenbuis in één van de injectieputten al drie jaar gescheurd was voordat de oliemaatschappij de injectie stil legde en de put afsloot. Het Staatstoezicht op de Mijnen oordeelde in juni vorig jaar dat er geen aanwijzing is dat er water is weggelekt.

Projectleider Vincent van Engelen bekende dat de NAM de scheur meteen had moeten opmerken en niet had mogen doorpompen. "We hadden dat al in 2017 moeten zien maar we waren er niet op gefocust. We keken steeds alleen naar de binnenbuis en we hielden er geen rekening mee dat zoiets kon gebeuren", zei hij tegen de gemeenteraad van Dinkelland.

Lees ook: