UMCG blijft hoopvol over kinderhartchirurgie

Eduard Verhagen is kinderarts en hoofd van de kinderafdeling van UMCG. Hij is optimistisch, mede omdat zo'n 250.000 mensen de petitie voor behoud van kinderhartchirurgie hebben getekend. "We doen eigenlijk alles wat de minister graag ziet in die hartcentra. De kwaliteit daarvan is getoetst en is uitstekend. Het enige wat de minister naar mijn idee moeilijk vindt, is dat de afstand tot de Randstad groot is."

Concentreren nodig

Volgens minister Kuipers is het nodig om deze gespecialiseerde zorg samen te voegen in twee centra, in Utrecht en Rotterdam. Nu zijn er nog vijf ziekenhuizen die hartoperaties bij kinderen doen. Het is volgens de minister nodig om dat aantal terug te brengen naar drie, om de kwaliteit van de zorg zeker te stellen.

"Hij heeft wel een punt wat betreft de kwetsbaarheid van vijf centra. Dat is ook door niemand bestreden. Maar dat is het punt niet", zegt Verhagen. "Het gaat erover hoe je de locaties kiest. Dan kijk je naar kwaliteit en spreiding over het land." Door te kiezen voor twee centra in de Randstad gaat het op dat laatste punt mis, volgens de Groninger kinderarts.

Ook in het Noorden houden

Verhagen pleit voor twee of drie hartcentra waar ook kinderhartchirurgie wordt uitgevoerd. "Een van die twee, misschien drie centra moet zeker in het Noorden staan." Het UMCG roept nu de Tweede Kamer op om het besluit van de minister tegen te houden. Steun komt er van de ondertekenaars van de petitie hiervoor. "Die mensen wonen echt niet alleen in het Noorden, die wonen ook elders in het land."

Verhagen voelt ook steun vanuit de politiek. "Dat komt, omdat het regeringsbeleid voor de komende jaren juist gaat inzetten op regionale spreiding."

