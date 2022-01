Emmen zoekt plek voor 'mini-wijkje' voor overlastgevende daklozen

De gemeente Emmen gaat op zoek naar een locatie waar overlastgevende daklozen ondergebracht kunnen worden. Op deze plek worden mensen ondergebracht in kleinschalige woonruimtes in combinatie met intensieve begeleiding. Eind dit jaar hoopt de gemeente een geschikte locatie in beeld te hebben.

Het initiatief is onderdeel van een projectplan om dakloosheid in Zuidoost-Drenthe aan te pakken. Emmen, Coevorden en Borger-Odoorn hebben hiervoor gezamenlijk 1,6 miljoen euro van het Rijk ontvangen. De kosten voor het plan van het 'mini-wijkje' bedragen ongeveer een derde van dat budget.

Paradijsvogels

Onder de noemer 'Paradijsvogels' richt het project zich op dak- en thuislozen die overlast of onrust veroorzaken. Vaak ervaren deze mensen meerdere problemen, op psychiatrisch of sociaal vlak. In andere gevallen speelt het gebruik van drugs en alcohol een rol.

De gemeente denkt daarom aan een oplossing in de geest van Skaeve Huse. Dit concept behelst het onder begeleiding wonen in een rustige en prikkelarme omgeving. Deze vorm van huisvesting wordt in Denemarken al ruim twintig jaar gebruikt voor mensen die overlast veroorzaken.

Containerwoningen

De doelgroep woont in kleine huizen van maximaal 50 vierkante meter groot met een behoorlijke afstand tot reguliere woningen. Op die manier kunnen de bewoners er hun eigen leefstijl op nahouden. In het Deense voorbeeld houdt een sociale beheerder dagelijks de boel in de gaten.

Volgens een gemeentewoordvoerder komt het Paradijsvogels-project in grote lijnen ongeveer neer op dat idee. "Bij vergelijkbare projecten zie je bijvoorbeeld een aantal containerwoningen bij elkaar staan op een niet al te drukke plek buiten een wijk."

In Zuidoost-Drenthe is een groep van 20 tot 30 mensen die wordt gezien als doelgroep voor dit project. Daarmee is niet gezegd dat zij allemaal een plek krijgen binnen Paradijsvogels. De gemeente kan daarom nog niet aangeven hoeveel wooneenheden of ruimtes er gaan komen. Het accent ligt eerst op het locatieonderzoek.

Symptoombestrijding

Paradijsvogels moet helpen door deze mensen letterlijk een permanent dak boven hun hoofd te bieden, meent wethouder Robert Kleine. Af en toe de bezem door de straat halen biedt geen concrete oplossing en komt neer op symptoombestrijding. "Door deze mensen een plek te geven, bieden we echt een structurele oplossing."