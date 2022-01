Drentse ondernemers gooien zaterdag uit protest de deuren open

De huidige lockdown duurt in principe tot en met vrijdag, maar ondernemers vrezen dat die verlengd wordt. En dus gaan ze op de barricaden. "Want dit kan zo niet langer", zegt Alet Nijhof-Drent van BLOOM BodyFashion, een lingerie- en linnenzaak in Hoogeveen. "Wij gaan gewoon open."

Wordt er gehandhaafd?

Volgens Nijhof-Drent heeft de gemeente begrip voor het protest, maar gaat ze wel handhaven. De gemeente Hoogeveen is door RTV Drenthe gevraagd om een reactie. Een woordvoerder zegt dat de Drentse burgemeesters vanmiddag samenkomen om te overleggen, aangezien de aangekondigde opening van winkels op meer plekken speelt.

Ondernemer Nijhof-Drent schreef een brief aan het college van burgemeester en wethouders, waarin ze een noodkreet doet. Ze wil dat Hoogeveen een soortgelijke brief stuurt naar het kabinet. "Het geeft je gewoon een gevoel van onmacht", beschrijft de ondernemer. Ze vindt bovendien dat er sprake is van rechtsongelijkheid en wijst naar de jaarwisseling. "Toen was er een vuurwerkverbod dat massaal werd overtreden. Maar er werd niet of nauwelijks gehandhaafd. Maar boa's controleren wel of de winkels gesloten zijn. De ondernemers zijn een makkelijk doelwit."

Nieuw-Amsterdam/Veenoord

De winkeliers in tweelingdorp Nieuw-Amsterdam/Veenoord gooien in navolging ook de deuren open bij verlenging van de coronalockdown. "Als er geen versoepelingen komen doen wij zaterdag tussen tien en twaalf de deuren open", laat voorzitter Bas Kamst van Handelsvereniging NAVO weten.

Maandag sprak Kamst zijn twijfel nog uit over het animo voor een eventuele actie. In de afgelopen dagen lijkt die toch te zijn gevonden. "Iedereen is er gewoon klaar mee", legt hij de omslag uit. "Vanuit de overheid verwachten wij nu echt een handreiking. Anders gaat het echt de verkeerde kant op." Net als in heel Nederland voelt ook Nieuw-Amsterdam/Veenoord dat het water aan de lippen komt te staan.

Tekst gaat verder onder de foto met de ondernemers uit Nieuw-Amsterdam en Veenoord:

Ondernemers in Nieuw-Amsterdam/Veenoord (Rechten: RTV Drenthe / Rien Kort)

De openstelling is puur bedoeld om een signaal af te geven. "We doen het niet om even snel geld te verdienen. Vandaar dat we het bij twee uurtjes houden. Zodra er boa's bij ons op de stoep verschijnen, sluiten we uiteraard onmiddellijk de deuren." Om en nabij de dertig middenstanders haken aan, aldus Kamst.

Met een knipoog

Vanavond houden de ondernemers in Nieuw-Amsterdam en Veenoord nog een overleg over mogelijk aanvullende activiteiten. "We dubben nog over een ludiek plan. Bijvoorbeeld een tocht door de winkelstraten of een evenement op het Marktplein. Geen vervelende situaties, maar gewoon met een knipoog. Dat lijkt ons een acceptabele reactie toe."

De maat is vol en de ondernemers hopen dat op deze manier hun stem laten horen, besluit Kamst. "Wellicht is het niet eens nodig en horen we hopelijk goed nieuws tijdens de persconferentie."

Webshops en winkelen in Duitsland

Nijhof-Drent uit Hoogeveen baalt dat ze in de drukste periode van het jaar dicht moet. "Mensen willen in deze tijd shoppen. Het is zo zuur. Bij de Makro is het heel druk, en ook drogisterijen verkopen bijvoorbeeld speelgoed. En webwinkels Zalando en Bol.com hebben het nog nooit zo druk gehad." Bovendien is het gedrag van de consument ook veranderd, zegt Nijhof-Drent. "Toen zeiden mensen nog dat ze de lokale winkels zouden steunen. Maar de consument is er nu ook klaar mee en gaat naar een webshop of gaat winkelen in Duitsland. En de kleine ondernemer in het stadscentrum staat nu met de rug tegen de muur."

De steunmaatregelen van het kabinet zijn ook niet meer toereikend, zegt Nijhof-Drent. "Mensen denken dat we schadeloos worden gesteld, maar dat is niet zo", verzucht ze. "De facturen moeten betaald worden. Gas, water en licht... dat gaat allemaal door." Ook zitten ondernemers met voorraden die ze niet kwijtraken. "En ondanks de lockdown stijgt het aantal coronabesmettingen nog steeds, het zit 'm niet in de winkels."

En dus zit er volgens Nijhof-Drent niets anders op dan de deuren uit protest te openen. "Ik ga open en kijk wel wat er gebeurt. Maar de lol van ondernemen is er wel een beetje af zo."

Klazienaveen nog even in de wachtstand

Ook in Klazienaveen dreigen ondernemers zaterdag open te gaan. Harrie van der Velde, voorzitter van de ondernemersvereniging, houdt alleen nog een kleine slag om de arm. "We nemen dat besluit definitief als het Outbreak Management Team een advies heeft gegeven en als het Veiligheidsberaad is samengekomen." Het OMT-advies wordt vandaag verwacht, morgen zitten de voorzitters van de veiligheidsregio's bij elkaar in het Veiligheidsberaad. "Als er ruimte wordt gegeven om winkels bijvoorbeeld open stellen op afspraak, dan gaat het protest van zaterdag niet door. Maar als het kabinet de lockdown verlengt, gaan we open."

Volgens Van der Velde is het contact met de gemeente Emmen goed. "Ik heb gisteren nog met Eric (burgemeester Van Oosterhout, red.) gesproken", zegt hij. "Ook heb ik contact met wethouder Guido Rink. Zij zitten er prima in, met de bandbreedte die ze mogen hebben. De gemeente probeert mee te werken. Vrijdag hebben we weer contact, want dan weten we hoe de vlag erbij hangt."

(Tekst gaat verder onder de foto)

Harrie van der Velde en zijn collega's zijn gebrand op een snelle heropening (Rechten: RTV Drenthe / Matthijs Holtrop)

Minister: 'Regels zijn er niet voor niets'

Minister Ernst Kuipers van Volksgezondheid begrijpt dat winkeliers de coronamaatregelen 'zat zijn' en open willen, maar 'de regels zijn er niet voor niets'. Hij benadrukt dat de coronacrisis alleen maar erger wordt als iedereen een eigen weg kiest en zich niet aan de regels houdt.

"We zouden allemaal dolgraag terug willen naar de situatie van voor corona", zegt Kuipers over de voorgenomen openstelling van winkels in veel steden. "Maar de werkelijkheid is, dat dit niet kan." Hoewel de omikronvariant weliswaar minder ziekmakend lijkt, raken mensen er veel sneller door besmet. Nu er veel mensen vanwege omikron in quarantaine moeten en dus niet kunnen werken, dreigen volgens Kuipers sectoren vast te lopen.

Zijn ambtsgenoot Dilan Yesilgöz, minister van Justitie en Veiligheid, liet eerder vandaag doorschemeren weinig te voelen voor strakkere handhaving door bijvoorbeeld de politie. "Naleving is meer wat u en ik ervan maken dan dat de politie er rond moet gaan lopen." Ze vindt wel dat men zich aan de regels moet houden. "Maar dat is aan de mensen zelf. Je doet het ook voor je eigen gezondheid en voor je omgeving."

Lees ook: