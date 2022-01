Nieuw tv-programma Jong in Assen: 'Er is hier niks te doen'

'Een uitgaansleven', 'een plek om samen te komen', 'cultuurdingen', 'gewoon iets om te doen', 'een kroeg': als je jongeren uit Assen vraagt wat zij missen zijn dit de antwoorden die je krijgt. Eén antwoord stijgt er ver boven uit: gewoon een plek binnen waar jongeren samen kunnen komen.

Jongeren trekken weg

De jeugd klaagt al langer dat er weinig te doen is in de provinciehoofdstad. In 2017 sloten verschillende Asser nachthoreca zoals The Beefeater, Feestcafé en Club11. Hier kwam niks voor in de plaats. Als jongeren wel iets willen organiseren, is daar volgens hen weinig begrip voor. Dit heeft als gevolg dat veel jongeren wegtrekken, bijvoorbeeld om te studeren.

"Ik denk dat 95 procent van alle mensen om mij heen of naar Groningen of naar een andere stad verhuizen", vertelt Stijn Kamphuis, oprichter van New Wave. "Niet alleen om te studeren, maar ook om 's avonds iets te doen met vrienden. In plaats van elke avond bij iemand thuis willen zitten of buiten in de kou moeten staan."

Buiten hangen

De jongere jeugd zoekt vertier in dorpen om Assen heen, zoals in Beilen. Daar zijn wel jongerenkroegen of feesten waar ze welkom zijn. Maar het kan daar ook flink misgaan, vertelt Stefan Anjema van Pand 17. "Laatst waren hier twee mannen aan het tennissen. Hij vertelde dat zijn dochter van 15 jaar dronken was thuisgekomen uit Beilen. Dat kan niet, daar moet je wat aan doen."

Volgens Anjema is het belangrijk om kinderen te stimuleren niet naar omgelegen dorpen te gaan, maar ze hier in Assen te houden. Waar ze in de buurt op een veilige manier samen kunnen komen.

Altijd buiten

Voor jongeren die wél in Assen blijven zit er niks anders op: ze moeten of hun ouders lief aankijken of ze zoeken een plekje buiten om met vrienden te hangen. In een park, bij de skatebaan of in de binnenstad. Dat zorgt dan weer voor veel irritatie bij buurtbewoners.

De Gouverneurstuin is een populaire hangplek (Rechten: RTV Drenthe / Romy Posthumus)

"Wij hebben altijd buiten gezeten. Daar werden we ook wel eens weggestuurd vanwege overlast", vertellen jongeren Yente en Lisa. "De meeste oudere mensen die schrikken zich af van ons omdat wij jongeren zijn en niet altijd goed zijn. Die vinden het niet altijd leuk dat jongeren op straat hangen."

Ook Finn herkent dit: "Als je naar buiten gaat krijgen mensen last van je. Die kijken heel anders naar ons dan dat wij zelf doen. Dan krijg je veel overlastmeldingen, terwijl je eigenlijk buiten bent omdat je niks anders te doen hebt."

Jeugdoverlast

In 2021 kwamen er ongeveer negenhonderd meldingen binnen van jeugdoverlast. Met jeugdoverlast bedoelt de politie alle overlastmeldingen die aan jeugd kan worden toegeschreven. Denk aan afval achterlaten, herrie maken of rondhangen op plekken waar dat niet mag. Vandalisme en bedreiging vallen niet onder overlast, omdat dat bij de politie als misdrijven te boek staat.

Corona lijkt de jeugdoverlast alleen maar erger te maken. Jongeren kunnen niet naar sportclubs, de scholen waren een tijd fysiek gesloten en alles wat er nog wel is voor jongeren is dicht. Toch zijn er wel verschillende jongeren en ondernemers die op de achtergrond initiatieven opzetten om jongeren in de provinciehoofdstad tegemoet te komen. Voorbeelden zijn New Wave, 't Markehuus, El Padrino en Pand 17. Zij hopen zodra de coronamaatregelen het toelaten, hiermee van start te kunnen gaan.

Omroep Assen maakt in samenwerking met RTV Drenthe de vierdelige serie 'Jong in Assen', waarin wordt bekeken wat er voor jongeren in Assen te doen is en wat er mist. De eerste aflevering is te bekijken op de website van Omroep Assen.

