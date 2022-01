Assen Centraal wil snel opvang daklozen

De nieuwe onafhankelijke partij Assen Centraal wil snel een oplossing voor het daklozenprobleem in de stad. Daarom heeft de fractie schriftelijke vragen voorgelegd aan het college van B&W. Aanleiding is het zelf geknutselde onderkomen van daklozen aan de Havenkade, voor de Ondernemersfabriek.

De fractie is benieuwd hoe het college zelf kijkt naar een verblijf buiten bij lage temperaturen en waarom de opvang nu niet verruimd kan worden.

Zelf gebouwde 'huisvesting'

In de brief aan het college zegt de fractie met verbazing kennis te hebben genomen van de 'huisvesting' van de daklozen. Assen Centraal plaatst hierbij bewust huisvesting tussen aanhalingstekens omdat zij vindt dat van een menselijke accommodatie geen sprake is.

In het met pallets, dekzeilen en kleden in elkaar gezette onderkomen verblijven zo'n tien mensen. Assen Centraal spreekt van een bizarre situatie vanwege de lage temperaturen. Door de coronamaatregelen is de dagopvang gesloten. Hierdoor hebben dak- en thuislozen niet de gelegenheid ergens op te warmen en is het gebruik van sanitaire voorzieningen beperkt.

Assen Centraal stelt de vraag hoe het college kijkt naar de stelling dat dagelijks buiten verblijven bij lage temperaturen verre van wenselijk en menselijk is. Daarnaast is de partij benieuwd waarom er nu geen verruiming van de opvang mogelijk is.

Tot slot wil Assen Centraal graag weten wat het college van plan is om per direct een acceptabele dag- en nachtopvang te verwezenlijken. Raadslid Luc Rengers benadrukt in het eind van de brief dat er snel een oplossing moet komen.

Verschillende inzamelingsactie

Ondertussen zijn er verschillende inwoners van Assen begonnen met een inzamelingsacties voor de daklozen. Een van die initiatiefnemers is Brunhilde Kuijper. "Toen ik het verhaal maandag las, dacht ik: dit kan niet waar zijn. Ik wilde wat doen voor deze mensen, daarom ben ik een actie begonnen. Via Facebook kreeg ik veel reacties van mensen die spullen hadden en graag willen brengen. Daarnaast heb ik zelf de zolder leeggehaald. Er zijn zoveel positieve reacties gekomen." Naast inwoners, zijn er ook diverse kledingwinkels in Smilde en Bovensmilde die meedoen aan de actie, net als de sociale winkel in Assen.

Voordat Kuijper het doorhad stapten ook Luc Rengers en Albert Smit van Assen Centraal in. "Ondertussen coördineren zij de inzamelingsactie, want het is veel geworden. Zij brengen de spullen naar de daklozen en blijven nauw in contact." Kuijper vraagt zich ook af hoe het zover heeft kunnen komen. Ondertussen gaat ze door met inzamelen van spullen.

Lees ook: