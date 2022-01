Storing voorbij: treinen rijden weer naar Groningen en Leeuwarden

De storing was bij de verkeersleiding in Groningen. ProRail legde daarom uit veiligheidsoverwegingen het treinverkeer in het noorden stil. Er reden tijdelijk geen treinen tussen Akkrum en Leeuwarden, en ook niet tussen Assen en Groningen. De NS zette stop- en snelbussen in.

Even voor 12.30 uur vielen in de verkeersleidingspost in Groningen de bediensystemen uit. Iets voor 14.00 uur waren de systemen weer hersteld. Rond half drie meldde de NS dat het treinverkeer weer normaal reed.

Oorzaak wordt onderzocht

De oorzaak van de storing is nog onbekend. Voor een cyberaanval zijn echter geen aanwijzingen, aldus een woordvoerder van ProRail. "Naar aanleiding van wat er is gebeurd onderzoeken we hoe dit kon gebeuren om in de toekomst te voorkomen dat het weer kan gebeuren."

Volgens een woordvoerder van de NS konden er geen seinen en wissels worden bediend. Uit veiligheidsoverwegingen werd besloten het treinverkeer stil te leggen. De post in Groningen bedient alle lijnen boven Heerenveen en boven Assen, aldus ProRail. "Als die uitvalt, kunnen treinen niet verder rijden en worden ze stilgelegd."

Door de storing zijn mensen gestrand op het station in Assen: