Zoek het uit! - Waarvoor is die groene streep op de weg?

Deze vraag heeft eerst een kleine correctie nodig. Het zijn namelijk niet per se provinciale wegen waar een groene streep op staat in het midden. Dit zijn soms ook rijkswegen. Bovendien heeft niet iedere provinciale weg een dergelijke streep.

Dat brengt ons ook meteen bij de crux van de vraag: Waarom die streep? De groene streep is te vinden op autowegen. Dat komt omdat deze streep onderdeel is van de zogenoemde 'essentiële herkenbaarheidskenmerken'.

Soorten strepen op de weg

De strepen geven namelijk aan wat de maximumsnelheid is die je op die weg mag rijden:

dubbele witte middenstrepen met groene kleur ertussen: 100 kilometer per uur;

dubbele witte middenstrepen zonder groene kleur: 80 kilometer per uur;

geen middenstreep: 80 kilometer per uur, behalve als er langs de weg een bord staat met 60 kilometer per uur.

De strepen veranderen niets aan de bestaande verkeersregels en maximumsnelheden op wegen buiten de bebouwde kom. Zo gaan bijvoorbeeld de verkeersborden vóór de strepen.

Waarom deze strepen?

De strepen zijn ingevoerd, omdat ze worden gezien als een geheugensteuntje op de weg. Meer duidelijkheid maakt het verkeer voor iedereen veiliger, is het idee.

Daarnaast beïnvloeden de strepen het rijgedrag. Zo zorgen dubbele middenstrepen ervoor dat tegenliggers meer afstand tot elkaar houden. De kans op een botsing neemt daardoor af. Op smallere plattelands- en dijkwegen ontbreken middenstrepen. Dit leidt er in theorie toe dat er voorzichtiger en alerter gereden wordt.

Dit is niet nieuw

Deze strepen op de weg zijn niet nieuw. In 2008 is begonnen met het opnieuw beschilderen van de wegen, en in 2015 zijn alle wegen waarbij dat nodig was aangepast. Toch blijkt in de praktijk dat vooral mensen die al langere tijd hun rijbewijs hebben niet precies weten waar die strepen voor staan. En dat geldt ook voor de Assenaar die deze vraag instuurde naar Zoek het uit!.

Bij verkeersexamens wordt aandacht besteed aan de betekenis van de strepen op de weg, maar wie zijn rijbewijs heeft gehaald voor 2008 kan er tegenaan lopen dat de zaken veranderd zijn. Is dat erg? Nee, want de verkeerborden blijven ongewijzigd en de borden gaan nog altijd voor de strepen!

