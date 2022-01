Boeren FDF eisen dat Jumbo een stikstofvergunning aanvraagt

Farmers Defence Force (FDF) eist maandag bij de provincie dat het distributiecentrum van Jumbo in Beilen een nb-vergunning aanvraagt. Die natuurbeschermingsvergunning is nodig voor bedrijven die stikstof uitstoten. Maar volgens de boeren zijn zij per saldo de enigen die zich daaraan houden.

De boeren vinden dat zij daardoor een onredelijk hoge prijs betalen voor het stikstofbeleid, terwijl andere bedrijven, die ook stikstof uitstoten, hun gang kunnen gaan.

'Nieuwe' strategie

Farmers Defence Force had deze zomer al aangekondigd aangifte te doen tegen alle bedrijven zonder een natuurbeschermings-vergunning. Het was een nieuwe stap in de acties van FDF. De boeren vinden dat de lasten eerlijk verdeeld moeten worden. Als andere bedrijven ook hun bijdrage moeten leveren aan de stikstofbeperking, blijft er voor boeren meer ruimte over om hun bedrijf te draaien.

De hoorzitting van maandag is een resultaat van die nieuwe strategie. De boeren zien de zitting als een eerste stap: wijst de provincie de vergunningseis af, dan is de weg vrij voor een gang naar de rechter.

De organisatie heeft als eerste de distributiecentra van Jumbo op de korrel. Het vrachtverkeer draagt ook bij aan stikstofuitstoot, redeneert FDF, dus dan is het ook nodig om er een vergunning voor te hebben.

Belangstelling verwacht

Afgelopen maandag was er in Zwolle een zelfde soort hoorzitting over de vergunning voor het Jumbo-distributiecentrum in Raalte. Daar kwamen ruim honderd boeren met hun trekkers op af om steun te betuigen. De bijeenkomst verliep zonder noemenswaardige incidenten.

Vicevoorzitter Jos Ubels van Farmers Defence Force verwacht maandag ook belangstelling in Assen. "Het gaat voor boeren om hun bedrijf en hun toekomst, logisch dat ze de zaak steunen." FDF zal wel proberen de belangstellenden te 'kanaliseren', zoals Ubels het noemt. "Het is niet de bedoeling dat iedereen maar wat doet, natuurlijk."

