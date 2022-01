RIVM registreert 630 nieuwe coronabesmettingen in Drenthe

Het aantal ligt boven dat van gisteren, toen er 597 nieuwe coronagevallen bij kwamen en ook boven het gemiddelde aantal dagelijkse besmettingen van de afgelopen week; dat lig op 601.

Emmen is de enige gemeente met meer dan honderd nieuwe besmettingen. In Assen en Tynaarlo werden respectievelijk 77 en 75 nieuwe coronagevallen geregistreerd. In de andere negen gemeenten lag dit aantal lager. Nieuwe ziekenhuisopnames of overleden coronapatiënten zijn vandaag niet gemeld.

Aantal positieve tests, ziekenhuisopnames en overlijdens als gevolg van het coronavirus sinds 27 februari 2020 (bron: RIVM, 12-01-2022)

Gemeente Positieve tests Ziekenhuisopnames Overlijdens Aa en Hunze 3097 (+38) 10 23 Assen 8332 (+77) 84 25 Borger-Odoorn 3227 (+40) 39 23 Coevorden 5860 (+48) 68 35 Emmen 17177 (+109) 229 96 Hoogeveen 9294 (+53) 100 48 Meppel 4827 (+45) 40 37 Midden-Drenthe 4323 (+39) 45 32 Noordenveld 3820 (+46) 41 28 Tynaarlo 3786 (+75) 31 26 Westerveld 2228 (+15) 22 23 De Wolden 3918 (+35) 44 29 Onbekend 406 (+10) 0 0

Landelijk ruim 32.000 nieuwe besmettingen

Het aantal nieuwe coronagevallen blijft ook landelijk oplopen nu de omikronvariant het meest voorkomt. Tussen gisterochtend en vanochtend zijn 32.149 positieve tests gemeld. Voor een woensdag is dat het hoogste aantal ooit.

In de afgelopen zeven dagen kreeg het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) bericht dat het coronavirus 209.073 keer is vastgesteld. Dat komt neer op gemiddeld 29.868 positieve tests per dag, het hoogste niveau ooit. Dat gemiddelde stijgt voor de vijftiende dag op rij.

Minder sterfgevallen

Het aantal meldingen van sterfgevallen blijft dalen. De afgelopen 24 uur kreeg het RIVM te horen dat acht mensen aan de gevolgen van hun besmetting zijn overleden. Voor een woensdag is dat het laagste aantal sinds 6 oktober. In de afgelopen zeven dagen zijn 85 sterfgevallen genoteerd, gemiddeld 12 per dag. Dat is het laagste niveau sinds 30 oktober.

Aantal ziekenhuisopnames schommelt

Het aantal nieuwe opnames van coronapatiënten op de verpleegafdelingen in ziekenhuizen schommelt de laatste dagen. Werden er tussen maandag en gisteren nog 146 nieuwe mensen met Covid-19 in de ziekenhuizen opgenomen, afgelopen etmaal waren dat er 94. Ook het totale aantal coronapatiënten dat een ziekenhuisbed bezet houdt, daalt en stijgt, zo valt op te maken uit de meest recente cijfers van het Landelijke Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS).

Vandaag liggen er nog 1432 mensen met Covid-19 in de Nederlandse ziekenhuizen. Dat zijn er 56 minder dan een etmaal geleden. Van maandag op dinsdag nam het aantal coronapatiënten in de ziekenhuizen ook af, maar de dag ervoor was er juist sprake van een stijging.

Zorgmedewerkers van de verpleegafdelingen behandelen momenteel 1057 coronapatiënten, 45 minder dan een etmaal geleden. Dat betekent dat er meer mensen met Covid-19 een verpleegafdeling mochten verlaten dan de 94 die er nieuw werden opgenomen. Gemiddeld werden er afgelopen dagen 119 nieuwe coronapatiënten per dag op een verpleegafdeling opgenomen.

Meer opnames verwacht

Welk effect die hoge besmettingsaantallen gaan hebben in de ziekenhuizen is ook volgens het LCPS nog niet duidelijk. Het coördinatiecentrum zegt wel te verwachten dat de instroom van nieuwe coronapatiënten in de ziekenhuizen halverwege januari toeneemt.

Op de intensive cares worden momenteel 375 ernstig zieke coronapatiënten verpleegd. Dat zijn 11 mensen minder dan dinsdag. Afgelopen etmaal werden er 11 nieuwe mensen met Covid-19 opgenomen op een ic-afdeling, maar doordat meer mensen overleden of de afdelingen mochten verlaten, daalde het aantal ic-bedden dat door coronapatiënten bezet wordt gehouden toch.