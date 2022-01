Provincie overvallen door afvalwaterplannen NAM, Dalen en Oosterhesselen vallen af

Dit lege gasveld in Dalen was één van de drie locaties waar de NAM het afvalwater in wilde stoppen (Rechten: Serge Vinkenvleugel/RTV Drenthe)

Volledig overvallen. Zo voelt gedeputeerde Tjisse Stelpstra (ChristenUnie) zich over het plan van de NAM om al het afvalwater uit de oliewinning in Drenthe op te slaan in lege gas- en olievelden onder Schoonebeek. Hij is gistermiddag pas ingelicht.

Natuurlijk is Stelpstra bekend met de voornemen van de NAM om in Zuidoost-Drenthe afvalwater van de oliewinning te injecteren, maar "het onderzoek loopt nog. Daarom voel ik me overvallen. Vanmiddag ga ik nog met de NAM hierover praten", liet Stelpstra in Provinciale Staten weten.

NAM: Oosterhesselen en Dalen vallen ook af

Gisteravond liet NAM-directeur Simon Vroemen, tijdens een raadsvergadering in Twente, weten dat de NAM binnen drie jaar wil stoppen met het in Twente lozen van zout afvalwater van de Drentse oliewinning. Vanaf dat moment moet het afvalwater opgeslagen worden in lege gasvelden bij Schoonebeek.

De NAM had ook plannen om afvalwater te gaan injecteren in lege gasputten bij Dalen en Oosterhesselen, maar dat gaat niet door. Een woordvoerder laat weten dat de gasput in Dalen niet geschikt is en dat ook de putten bij Oosterhesselen zijn afgevallen. "Op beide plekken zullen we dan ook in de toekomst geen productiewater gaan injecteren."

Onderzoek loopt nog

Stelpstra hield de Staten vandaag voor: "U heeft eind vorig jaar nog een nota over de bodembescherming in Drenthe vastgesteld. Ik heb u toen beloofd dat ik u op de hoogte zou houden van de ontwikkelingen bij Schoonebeek. Ik kon toen niet vermoeden dat ik dit nu al zou moeten doen."

De Milieu Effect Rapportage (MER) voor afvalwaterinjectie in Twente wordt stopgezet. Volgens de NAM is de MER voor Oosterhesselen en Dalen al stopgezet. Op een vraag van Statenlid Renate Zuiker (Partij voor de Dieren) kon Stelpstra nog niet zeggen of de NAM al vergunningen heeft aangevraagd voor het lozen van afvalwater in Schoonebeek.

Ook gedeeltelijke afvalwaterzuivering?

Volgens NAM-directeur Simon Vroemen is onderzoek naar de locaties bij Schoonebeek eind deze maand klaar. Daarin zitten volgens Vroemen 'zeer kansrijke alternatieven' voor waterinjectie in Twente. "Die meer circulair van aard zijn", zo liet hij gisteravond de gemeenteraad van Dinkelland weten.

Volgens Vroemen gaat het om injectie in en direct rond Schoonebeek, zowel in het olieveld zelf, als in het nabijgelegen Schoonebeek-gasveld. De tweede variant is gedeeltelijke zuivering van het afvalwater voordat het de grond in gaat. Dat laatste werd door de NAM eerder niet als een milieuvriendelijker, veiliger of kosten-effectiever alternatief gezien. Het zou heel veel energie vergen en dus heel duur worden.

