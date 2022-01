Mensen in de wachtrij bij boosteren zonder afspraak

Op zo'n eerste dag is het altijd afwachten of er belangstelling voor is, maar bij het openen van de deuren in Assen stond er al een wachtrij, vertelt Marjon Feenstra. Zij is manager testen en vaccineren. "Dat waren mensen die bij het opstaan dachten we gaan even snel voor het werk aan langs voor een prik." Ook zijn er stellen waarvan een van de twee al een afspraak had staan. "Hij wilde heen en toen zag ik dat je ook zonder afspraak heen kon, dus ben ik maar meegekomen", vertelt een vrouw. "Handig zo, en het scheelt ook weer benzine", voegt haar man toe.

Je kunt ook binnenlopen als je op een later moment al een afspraak hebt staan, deze wordt dan voor je geannuleerd. Om ervoor te zorgen dat het niet te druk wordt en je een uur in de rij staat, houdt de GGD de toeloop in de gaten. "Als we zien dat er een rij ontstaat dan geven we dat aan op onze website of socialmediakanalen. En dan vragen we de mensen om op een ander moment te komen."

'Lekker makkelijk'

"Een paar dagen geleden kregen wij een brief dat we onze booster konden halen. De vorige prik is nu drie maanden geleden. Mijn schoonzus had vandaag een vrije dag, dus we zijn direct maar in de auto gestapt. Lekker makkelijk", zegt een ander. Ze zijn tussen het boodschappen doen naar de vaccinatielocatie gereden.

De verwachting is dat mensen eind volgende week ook zonder afspraak terecht kunnen op de locaties in Hoogeveen en Meppel. De mensen die vandaag zonder afspraak langskomen, vinden het ideaal. De GGD is ondertussen alweer druk bezig met de volgende groep. Vanaf eind volgende week gaan zij ook kinderen tussen de vier en twaalf jaar inenten. Dat gaat voorlopig wel op afspraak. Die uitnodigingen worden vanaf 18 januari verstuurd en in de brief staat hoe ouders een afspraak voor hun kind kunnen maken.

