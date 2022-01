Djammen: TRIS zoekt haar eigen geluid

Erwin Funke op gitaar, Tim Vriezema op drum en op de toetsen Anton Strijks.

Single

"We zijn hier met z'n vieren vandaag", vertelt TRIS tijdens de keldersessie. "Dat is eigenlijk toevallig zo ontstaan. Met Tim en Erwin heb ik al een liedje gemaakt dat we zojuist hebben gespeeld, 'Reason to Leave' en we hebben er nog iemand bij vandaag, Anton." De single 'Reason to Leave' kwam eind vorig jaar uit en was het startschot voor de zoektocht naar een geluid. "Eigenlijk ben ik TRIS, maar de twee songwriters achter mij zijn toch wel de twee mensen die het allemaal mogelijk maken. Zonder hen zouden de liedjes er niet zijn", legt Iris uit.

TRIS en de band tijdens de keldersessie (Rechten: RTV Drenthe / Robbert Oosting)

Covers

Het eerste nummer is een feit, maar covers spelen doet de band ook. "Ik maak al ontzettend lang muziek. Echt al van heel jongs af aan ben ik bezig met liedjes zingen en eigenlijk alles wat ik leuk vind in de muziek ging ik mee aan de slag. Dat waren eigenlijk altijd coverliedjes. Uiteindelijk ging ik in bandjes spelen en toen heb ik ook met Tim samengespeeld. Die heeft mij uiteindelijk nog benaderd." Tim had nog wat muziek op de plank liggen en vroeg Iris om er naar te kijken. Dat deed ze en 'Reason to Leave' was is het resultaat. En met dat resultaat zijn ze zeer tevreden. "Ja, zeker weten", zegt ze volmondig. "Er is niets vetters dan dat er samen iets ontstaat. En dat je dan uiteindelijk heel trots kan zijn op het resultaat."

Maar ook de covers die TRIS zingt zijn geen exacte kopieën van de liedjes. "We hebben er wel onze eigen twist aangegeven om het een beetje die sound te geven waar ik nu ook naar opzoek ben." Zo bestaat er inmiddels een versie van Amy Winhouse's Valerie, maar ook van Queens of the Stone Age's No One Knows. "Het is leuk om een bestaand liedje om te vormen, waardoor het nu onze eigen sound krijgt. Ik heb wel het idee dat het wel steeds dichter bij mij komt, wat ik mooi vind om te zingen."

Doorgaan

De band begon spontaan, maar neemt inmiddels serieuze vormen aan. "We willen wel zeker meer muziek gaan uitbrengen. Dit liedje is natuurlijk net uitgekomen", doelt Iris op de single. "En we hebben al een ander liedje wat ook op de plank ligt om uitgebracht te worden. Ondertussen zijn we ook bezig met nieuwe muziek. Dus er gaat zeker meer aankomen."