Asser wethouder vindt situatie huurders Het Sticht 'sneu'

Wethouder Karin Dekker is wel een beetje klaar met vastgoedondernemer Lou Spijkerman. Hij verhuurt illegaal appartementen aan Het Sticht in Assen en is in hoger beroep gegaan tegen een uitspraak van de rechter, die bepaalde dat de appartementen moeten verdwijnen. Inmiddels komen er berichten naar buiten van bewoners die zich niet meer veilig voelen in hun (illegale) onderkomen.

Tegenover Dagblad van het Noorden liet een bewoner weten dat eigenaar Spijkerman onaangekondigd zijn appartement kwam binnenstappen. Spijkerman zou zijn vergezeld door twee ambtenaren van de gemeente en de de situatie voelde voor de huurder onveilig. Dat het gemeenteambtenaren waren klopt niet volgens een woordvoerder van de gemeente Assen, die heeft gedaan op het stadhuis. "Er is niemand van onze organisatie met de heer Spijkerman een woning binnen gegaan. Als de bewoners zich niet veilig voelen, zullen ze dus niet bij de gemeente, maar bij de politie moeten aankloppen."

'Niet tolereren'

Wethouder Karin Dekker vindt de situatie 'sneu' voor de huurders. "Zij zijn er de dupe van dat een ondernemer snel geld wil verdienen over de rug van de huurders", concludeert zij. Dekker vindt het dan ook niet meer dan logisch dat de gemeente Assen niet meegaat in de wens van de vastgoedondernemer om de woningen alsnog toe te staan. "Dat gaan we niet doen", zegt Dekker. "Deze manier van handelen tolereren we gewoon niet. Punt."

Hoger beroep

De bewoners van Het Sticht lijken op zoek te moeten naar andere woonruimte. Spijkerman moet de illegaal verklaarde appartementen van de rechter terugbrengen in oude staat - in het pand zat een kinderopvang - en doet hij dat niet, dan riskeert hij een dwangsom van maximaal 72.000 euro per maand.

Los daarvan moet Spijkerman sinds 1 juni vorig jaar al een dwangsom van 6.000 euro betalen, omdat hij tussen 2018 en 2021 ook in overtreding was. De vastgoedondernemer is tegen deze dwangsom in beroep gegaan, maar dat betekent niet dat hij daardoor uitstel krijgt voor het betalen van de 6.000 euro. Volgens de gemeente heeft het hoger beroep geen 'opschortende werking'.

