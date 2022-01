Roel Boomstra pakt leiding na slopende tiebreak om wereldtitel

Roel Boomstra (28), die opgegroeide in Emmen, gaat aan de leiding in de tweekamp om de wereldtitel dammen tegen de Rus Alexander Schwarzman (54). Na zes remisepartijen op rij volgde vandaag een tiebreak sneldammen om een voorbeslissing te forceren.

"Ik ben heel blij want ik heb nog nooit zo goed gespeeld in het sneldammen. Het was een extreem hoog niveau vandaag", liet Boomstra na afloop weten.

Het was een slopende dag op het WK in Eindhoven, die vanmorgen om 11.00 uur begon. Pas om 17.30 uur was er witte rook. De mannen speelden eerste drie Rapid-partijen. Daarbij kregen ze maximaal twintig minuten bedenktijd per persoon en tien seconden per zet. Omdat alle partijen onbeslist bleven, volgden daarna drie nóg snellere Blitz-partijen. Met tien minuten bedenktijd en vijf seconden per zet.

Sudden Death

De dag was extra spannend omdat er volgens het sudden-death-principe werd gespeeld. Als een speler een partij zou winnen, zou het meteen klaar zijn voor vandaag. Maar zover kwam het dus niet, want na de zes onbesliste partijen moest uiteindelijk een zogenaamde SuperBlitz partij uitkomst bieden. Daarbij was in totaal maar tien minuten bedenktijd en twee seconden per zet beschikbaar. Maar Boomstra trok dus aan het langste eind.

Boomstra is uitdager

Schwarzman werd afgelopen juli wereldkampioen op het toernooi in Estland. Boomstra werd in 2018 wereldkampioen in de tweekamp. En de winnaar van de laatste tweekamp heeft bij de volgende tweekamp het recht de wereldkampioen van het toernooi uit te dagen. Boomstra is in dit geval dus de uitdager. De verschillende WK's wisselen elkaar af: het ene jaar is er een tweekamp, het volgende jaar een toernooi met meerdere spelers.

Beslissing

Boomstra en Schwarzman zijn op 5 januari begonnen aan de tweekamp die op de Tech Campus in Eindhoven wordt gespeeld. De nieuwe wereldkampioen heeft drie dagoverwinningen nodig. Als er op 20 januari nog geen winnaar is, wordt er een beslissende slotpartij gespeeld.

