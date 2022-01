Nazaat vinder meisje van Yde hoopt dat Tynaarlo graf van zerk voorziet

Links is de grafsteen van de vinder van het Meisje van Yde, Willem Emmens. Rechts is het graf zijn zijn vrouw; Trijntje (Rechten: RTV Drenthe/Jasmijn Wijnbergen)

De gemeente Tynaarlo wil de graven van de vinders ruimen. In het geval van het graf van Hendrik Barkhof, is de grafzerk al een half jaar verwijderd. De resten van Barkhof liggen er nog wel. Nabestaanden van Hendrik Barkhof en Willem Emmens moeten een bedrag van 2500 euro betalen, als ze de graven weer in eigen beheer willen krijgen.

Geen historisch graf

Reden om het college nog eens achter de broek aan te zitten, is voor Leefbaar Tynaarlo een brief van Hilda Geerts-Kempinga geweest. Zij is de kleindochter van Barkhof en onderhield het graf van haar in 1961 overleden grootvader regelmatig. Als het aan Geerts-Kempinga ligt blijft ze dat onderhoud ook de komende jaren plegen, maar het bedrag van 2500 euro is voor haar simpelweg te veel.

De kleindochter van Barkhof hoopt op coulance vanuit de gemeente Tynaarlo en zou graag zien dat er een monumentje met een passende plaat komt bij het graf. Een eerder verzoek om het grafmonument als 'historisch monument' aan te merken, werd door het college niet gehonoreerd.

Doodschamen

John Franke, fractievoorzitter van Leefbaar Tynaarlo, stoort zich aan het gebrek menselijkheid en historisch besef. "De gemeente vindt dat er in het Drents Museum in Assen al genoeg aandacht aan de vinders wordt besteed", zegt Franke.

Dat vindt hij zelf dus absoluut niet. "Wij moeten ons doodschamen dat de grafsteen van Barkhof is vernietigd. De steen werd nota bene jarenlang onderhouden door een kleinkind. Als je daar dan zo mee omgaat..."

Lees ook: