Drentse burgemeesters laten handhaving coronamaatregelen nog in het midden

De Drentse burgemeesters pleiten gezamenlijk voor meer evenwicht in de coronamaatregelen. Ze willen dat er meer balans komt tussen de aandacht voor de zorg en de verschillende sociale, maatschappelijke en economische effecten. Dat is de uitkomst van een overleg dat ze vanmiddag hadden.

Ze willen daarmee aangeven oog te hebben voor 'de nijpende situatie waarin winkeliers, sportverenigingen, culturele instellingen en zzp'ers verkeren door de duur van de maatregelen'.

Om hun steun kracht bij te zetten, steunen ze morgen een motie tijdens de algemene ledenvergadering van de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) waarin dat evenwicht wordt aangehaald. "Het is belangrijk om te komen tot een perspectief voor de lange termijn", zegt burgemeester Eric van Oosterhout van Emmen in een persbericht. Hij is tevens lid van het landelijk bestuur van de VNG.

Ook het college van Gedeputeerde Staten van Drenthe ondersteunt de oproep van de Drentse burgemeesters.

Handhaving nog niet van tafel

Volgens Van Oosterhout worden de ondernemers hard getroffen en is de geboden steun is niet altijd toereikend. "Wij maken ons daar als Drentse burgemeesters zorgen over."

Winkeliers in Hoogeveen, Klazienaveen en Nieuw-Amsterdam/Veenoord hebben aangegeven zaterdag hoe dan ook open te gaan, ongeacht wat de uitkomst van de coronapersconferentie vrijdagavond is. Of de burgemeesters met de steun voor meer evenwicht in de coronamaatregelen ook bedoelen dat ze zaterdag niet ingrijpen als de winkels opengaan, wil een woordvoerder namens de twaalf burgemeesters nog niet kwijt.

Verschillende gemeenten in de Achterhoek hebben al aangegeven niet te gaan ingrijpen wanneer de winkels en sportscholen weer open gaan.

