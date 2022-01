'Spieker-iek' geheim wapen van Aa en Hunze om de kiezer te bereiken

Een oude eikenboom is het geheime wapen van Aa en Hunze voor de verkiezingen in maart. De dode boom ligt al tien jaar op het Balloërveld en werd vandaag met een kraan uit de natuur getakeld om een nieuwe rol te gaan vervullen. De boom gaat een rondreis maken door de gemeente en inwoners kunnen er een boodschap op achterlaten voor de nieuwe gemeenteraad.

D66-raadslid Arie Fonk: "Deze boom heeft een prachtige structuur. Hij zit vol met kieren en naden. Bij de klaagmuur in Jeruzalem heb je hetzelfde. Daar kun je briefjes in drukken met je wensen en dat kunnen inwoners hiermee straks ook doen."

Nieuw medium

Het idee is gebaseerd op een heel oud gebruik. Vroeger bestond het fenomeen 'spijkerbomen' waaraan bepaalde krachten werden toegedicht. Er werd geloofd dat ze je konden verlossen van kwalen of een wens konden vervullen. Je moest er dan een spijker in slaan en wachten. Als de spijker overgroeid was door de bast, was je genezen. Vaak hadden deze bomen één specialiteit. Zo zou de breukenboom van Yde hebben geholpen tegen liesbreuken.

Deze Balloër eik krijgt in de aanloop naar deze verkiezingen ook een speciale rol en wordt door de gemeente omgedoopt tot 'Spieker-iek'. "Het is eigenlijk een heel oud Nedersaksisch gebruik. We zijn dit soort dingen kwijt, maar we willen dit nu oppakken als nieuw medium tussen de bevolking en ons om het contact goed te krijgen", aldus Fonk.

Zijtak met hamer

De boom wordt op een platform geplaatst en aan de lange zijtak wordt een ketting met een hamer bevestigd. Deze kan gebruikt worden om briefjes met boodschappen voor de politiek aan de boom te spijkeren. Het geheel fungeert op die manier als een soort brievenbus aan de gemeente. Lijsttrekkers proberen om alle schrijvers van de briefjes, die zijn voorzien van een adres, ook antwoord te geven.

Burgemeester Anno Wietze Hiemstra: "Uiteindelijk willen we een heel hoge opkomst hebben bij de gemeenteraadsverkiezingen en dit is een mooi symbool om te laten zien dat de verkiezingen eraan komen. Inwoners kunnen vragen stellen aan de politiek, waar ook antwoord op komt. Het heeft een historische context, dus al met al is het een leuke ludieke actie."

