Proef met seniorenmakelaar: 'Mensen verhuizen vaak te laat'

Senioren die op termijn hun huis willen verlaten en willen wonen op een plek die is ingericht is op veilig ouder worden, kunnen daar vanaf 1 februari hulp bij krijgen. Dan begint woningcorporatie Actium met een seniorenmakelaar. De proef duurt twee jaar.

Hennie Arends gaat de komende twee jaar fulltime aan de slag als seniorenmakelaar. Ze hoopt mensen te motiveren om op tijd na te denken over verhuizen naar een passende huurwoning. Volgens Actium is het voor het eerst dat er in Drenthe een speciale seniorenmakelaar werkzaam is.

'Op tijd naar andere woning zoeken'

De proef is een samenwerking van Actium met de gemeente Assen, Zorggroep Drenthe, Icare, Interzorg en Vaart Welzijn. Volgens Actium waren er tien jaar geleden zo'n 2,7 miljoen 65-plussers. In 2040 zijn dat er naar verwachting 4,7 miljoen. Hoe ouder mensen worden, hoe minder groot de vertrekwens wordt, zegt de woningcorporatie.

"Vooral de veiligheid is erg belangrijk, mensen verhuizen vaak te laat naar een passende woning. Er wordt vaak pas nagedacht over een andere woning nadat er ongelukken zijn gebeurd. Het is beter om tijdig uit te kijken naar een beter passende woning. Daarnaast kunnen mensen erg opzien tegen een verhuizing", aldus Actium.

Volgens een woordvoerder gebeurt het nog vaak dat ouderen 'te lang' vasthouden aan hun huidige woning. "En als de nood dan hoog is, zijn huizen niet altijd beschikbaar." Ze vervolgt: "We proberen bewustwording te creëren bij mensen vanaf een bepaalde leeftijd. Zorg bijvoorbeeld dat je je inschrijft, zodat je genoeg punten hebt verzameld als het zover is."

Krappe woningmarkt

Het is krap op de woningmarkt. Dat geldt voor koop- en huurwoningen. Volgens Drentse gemeenten blijven senioren vaak te lang in hun (te) grote woning en stromen niet genoeg door naar bijvoorbeeld een appartement. Dat zorgt er dan weer voor dat andere groepen minder kans hebben op een woning. Aan de andere kant zijn er ook te weinig passende woningen voor senioren.

Door heel Drenthe Woningcorporatie Actium verhuurt zo'n 16.000 woningen in zeventig dorpen en steden. Actium is actief in de gemeenten Assen, Hoogeveen, Meppel, Midden-Drenthe, Noordenveld, Westerveld, De Wolden en Ooststellingwerf.

