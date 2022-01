Buurtbewoners kritisch op bouwplannen Acmesa-terrein in Assen

Het Acmesa-terrein ligt tussen het NS-station en de binnenstad van Assen. Hier wordt een wijk gebouwd met een mix van stadswoningen, twee-onder-een-kappers en vrijstaande woningen. Het gaat dan om maximaal 77 huurappartementen. Er blijft plek over voor 36 grondgebonden koopwoningen, waarvan twee vrijstaande woningen. De huurhuizen komen in twee appartementengebouwen, waarvan eentje een hoge woontoren is. Die komt op de hoek van de Rolderstraat en de Hendrik de Ruiterstraat en wordt met 45 meter net zo hoog als de Abel Tasmantoren er schuin tegenover.

Kritische vragen

Tijdens de informatiebijeenkomst werden Assenaren bijgepraat over de plannen in het gebied en mochten er vragen worden gesteld. Met name buurtbewoners waren kritisch. Er zijn vragen over de fundering, overlast, seniorenwoningen en parkeerplekken. De gemeente, projectontwikkelaar Bemog uit Zwolle (eigenaar van de gronden) en woningcorporatie Actium probeerden alle vragen te beantwoorden en mensen gerust te stellen.

Een impressie van de nieuwe wijk op het Acmesa-terrein (Rechten: Gemeente Assen)

Het bestemmingsplan moet nog worden vastgesteld door de gemeenteraad. Als dit snel gebeurt, hopen de partijen rond de zomer te starten met de bouw. Dan zal er ook meer informatie volgen over de huur- en koopprijzen.

Assen Centraal

Tussen 1908 tot 2005 stond op het terrein de Asser Coöperatieve Melkinrichting en Stoomzuivelfabriek, kortweg Acmesa. De melkfabriek is in 2008 gesloopt en sindsdien ligt de locatie braak. Afgelopen november stelde de gemeenteraad 400.000 euro beschikbaar, zodat woningcorporatie Actium de ruim zeventig huurappartementen kan bouwen. In de gemeente is een grote behoefte aan sociale woningbouw.

De bouwplannen op het voormalige terrein van de melkfabriek zijn onderdeel van het grote project Assen Centraal. De gemeente wil de komende tien tot twintig jaar ongeveer 1.300 woningen realiseren in de binnenstad, de Stadsboulevard en het Havenkwartier. De komende 10 jaar zal het gaan om circa 850 woningen, waarvan 30 procent sociale huur.

Lees ook: