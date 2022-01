Lof voor Muijzerts alternatief voor Deltaplan voor het Noorden, maar nog niet echt een poot aan de grond

Provinciale Staten debatteerden gisteren over Muijzert's alternatief: 'Noord-Nederland structureel sterker maken, 34 voorstellen voor een betere bereikbaarheid van het Noorden'. Hij denkt dat het Noorden beter af is met 34 kleinere infrastructuurprojecten die de huidige economie versterken, in plaats van veel huizen bouwen in ruil voor veel spoorinfrastructuur, in de hoop dat mensen uit de overvolle Randstad hier komen wonen.

Daartegenover staat het plan van de noordelijke provinciebestuurders: 'Geef ons de Lelylijn, de Nedersaksenlijn en veel harder rijden op bestaand spoor tussen Groningen/Leeuwarden en de Randstad'. De tegenprestatie zou zijn dat de vier provincies geen 100.000, maar 320.000 woningen bouwen voor Randstedelingen die zich in het Noorden en Flevoland willen vestigen. In Drenthe zou het gaat om 40.000 tot 45.000 nieuwe woningen.

Koren op de molen van de PVV

De PVV had Muijzert's alternatief op de agenda gezet. Koren op de molen van de PVV, want die partij ziet de Nedersaksenlijn van Groningen over Emmen naar Twente niet zitten. Muijzert ook niet. En de PVV is tegen het alleen investeren in spoor zoals de noordelijke college's van GS willen. Muijzert wil zowel investeringen in (ontbrekende delen) spoor als in (verdubbeling van) wegen.

PVV-Statenlid Bert Vorenkamp ziet veel in Muijzert's wegenplannen. De A28 tussen Meppel en knooppunt Hoogeveen moet uitgebreid worden naar twee keer drie rijbanen. Tussen Zuidlaren en de aansluiting met de A28 bij De Punt moet de N34 verdubbeld worden naar twee keer twee rijbanen. En de A28 vanaf De Punt naar Groningen moet twee keer driebaans worden.

Het probleem van de verkeersdoorstroming op de N34 over de rotonde met de N33 wil Muijzert als volgt oplossen: verdubbel de N34 aan beide kanten van de rotonde over twee kilometer en bouw een fly-over voor de N34.

Ook twee andere grote provinciale wegen moeten verdubbeld worden tot twee keer tweebaans. De eerste weg is de Frieslandroute (N381) van Emmen tot Oosterwolde. En de N391 van Emmen naar Ter Apel moet volgens Muijzert ook dubbel. Beiden moeten via een noordelijke rondweg om Emmen verbonden worden.

Wat vinden andere partijen?

Dat betekent volgens Vorenkamp niet dat de PVV niet in spoor wil investeren: Muijzert's idee voor een nieuwe spoorlijn van Dalen over Hoogeveen naar Kampen-Zuid zodat Emmen een intercitystation kan worden met sneltreinen naar Groningen, Leeuwarden, Enschede en de Randstad zien Vorenkamp en consorten wel zitten.

Ook oppositiepartij SP is volgens Statenlid Ronald van der Heijden onder indruk van plan Muijzert. Alleen zijn idee voor een nieuwe baanverlenging van Groningen Airport Eelde om meer vrachtvliegverkeer te trekken is een no-go voor de socialisten.

Coalitiepartij GroenLinks ziet niets in Muijzert's alternatief vanwege zijn vele investeringen in de wegen. Ewoud Bos: "De trein is elektrisch, schoon, duurzaam en neemt veel minder ruimte in dan autowegen. Autorijden is overgestimuleerd en overgefaciliteerd. GroenLinks schaart zich achter Deltaplan voor het Noorden." De Partij voor de Dieren sluit zich daarbij aan.

Het CDA - ook coalitie - durft wel wat buiten de GS-lijntjes te kleuren. Statenlid Eline Vedder: "Wij kauwen al een tijd op dit stuk. Muijzert's alternatief moet verder onderzocht worden! Maar geen of-of-scenario tussen Deltaplan en zijn plan."

Voor coalitiepartij ChristenUnie is het Deltaplan voor het Noorden "een lobbydocument zonder uitgewerkte plannen of oplossingen mobiliteitsvraagstukken". "Daar heeft Muijzert gelijk in", erkent Statenlid Roy Pruisscher. "Maar wij zijn zijn voor spoor en een Nedersakselijn."

Slim spel coalitie

VVD-nestor Jan Smits speelt het zoals gebruikelijk weer slim: "Voor ons is er geen spanning tussen Deltaplan voor het Noorden en het plan Muijzert. Sommige voorstellen spreken ons aan, er zitten bruikbare elementen in." Maar die spanning is er natuurlijk wel degelijk. In het plan Muijzert zitten geen Lelylijn, geen Nedersaksenlijn en geen 320.000 woningen voor overloop uit de Randstad.

PvdA-fractievoorzitter Hendrikus Loof kan niet duidelijker zijn: "De PVV gebruikt het plan Muijzert om opnieuw discussie over Deltaplan voor het Noorden te voeren. Daar gaan we niet in mee. In Muijzert's lawine van asfalt zien wij niets. Alleen wegenknelpunten oplossen is prima. Trein staat voor ons boven aan. Wanneer GS kansen zien om delen van Muijzert mee te nemen dan gaan ze dat vast doen."

Wat vinden GS?

Dat was de opmaat naar de reactie van de nieuwe vervoersgedeputeerde Nelleke Vederlaar (PvdA). Ze heeft woorden van waardering voor Muijzert. Geen Noordelijke rondweg om Emmen, verdubbeling Frieslandroute is niet nodig en alle andere wegen zijn al deels in studie: N33/N34 Gieten, A28 de punt Groningen en de A28 Meppel-Hoogeveen.

"Ik sluit heel erg aan bij ChristenUnie: ons Deltaplan is een lobbydocument. 3 miljard is er voor Lelylijn, maar daarmee is die er nog lang niet. En daarmee zijn ook de andere delen van onze bouwstenen voor het Deltaplan voor het Noorden er nog nog niet. Onze inzet blijft sneller bestaand op spoor en een Nedersaksenlijn en dan niet met een boemeltje. Rijk en regio laten nu het Deltaplan doorrekenen en verder uitwerken. En PS krijgt van ons binnenkort een notitie over het Deltaplan."

Herkansing?

Verschillende partijen waaronder de PVV willen graag op Muijzert's uitnodiging in gaan dat hij al zijn 34 deelplannen in PS wil komen toelichten. Want eerlijk is eerlijk: in de 5 minuten inspreektijd van gisteravond kun je het doorwrochte huiswerk van de eigenzinnige ingenieur niet toelichten. Zelfs niet een beetje.

Met veel worden en zonder echt nee te zeggen weet Nelleke Vederlaar duidelijk te maken daar geen behoefte aan te hebben. Het is aan de Staten of Muijzert binnenkort een complete voorstelling mag spelen in het Drentse politieke theater.

Piet Muijzert heeft een eigen plan (Rechten: RTV Drenthe / Margriet Benak)

Lees ook: