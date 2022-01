Nieuw rootsmuziekfestival in Emmen: 'Alsof je een stadje in Texas binnenloopt'

Organisator Maik Reuvers uit Emmen gaat er deze zomer vol voor. Op 16 juli gaat de eerste editie van start op een 8000 vierkante meter groot veld nabij het stadion van FC Emmen.

Johnny Cash

De van oorsprong uit Erica afkomstige Reuvers is geen onbekende in het regionale festivalland. Sinds 2016 is hij de drijvende kracht achter het metalfestijn Pitfest. Met Roots, Ribs & Brews slaat hij muzikaal een compleet andere weg in. "Als liefhebber van knalharde muziek, zet ik net zo makkelijk een plaat van Johnny Cash op, hoor."

Alleen zo jammer dat er in de regio maar weinig rootsfestivals worden gehouden, vindt hij. "Dit soort evenementen zijn maar dun bezaaid in Nederland. Je moet er altijd kilometers voor de auto in, zoals naar Take Root in Groningen."

Circus

Daarom besloot Reuvers zelf de handen maar uit de mouwen te steken. In de zoektocht naar een geschikte locatie trof hij het weidse veld tussen zwembad Aquarena en het voetbalstadion van FC Emmen.

Pitfest verhuist naar Emmen Pitfest verhuist in 2023 van Erica naar Emmen. Het festival vond de laatste jaren plaats in de buurt van hotel Zuid-Drenthe in Amsterdamscheveld. Reuvers: "Het weggetje naar het festivalterrein is erg smal. Bij een calamiteit is het voor hulpdiensten bijna onmogelijk om er langs te komen. Ook logistiek gezien was het een ramp. Aangezien Pitfest ook een steeds groter publiek aantrekt, leek het ons beter om te verhuizen. Bij de eerste editie in 2016 trokken we nog 350 man, in 2019 was dat al 3000." Het is de bedoeling dat Pitfest over twee jaar wordt gehouden op hetzelfde terrein als Roots, Ribs en Brews. Reuvers hoopt dit jaar nog een laatste editie te kunnen houden op de vertrouwde plek in Amsterdamscheveld.

Reuvers: "Het is de plek waar het circus ook altijd staat. Logistiek gezien ideaal, want goed bereik- en benaderbaar. Bovendien is er meer dan genoeg parkeerruimte in de buurt. Daar kan je wel een fatsoenlijk festivalletje houden." Na een telefoontje met de gemeente had Reuvers de locatie geregeld.

Een aantal acts staan al geboekt, waaronder Johnny Cash-tributeband Def Americans. De blues zijn ook van de partij en worden vertegenwoordigd door het uit Barger-Oosterveld afkomstige Easterfield.

Opblaasbare kerk

Het is de bedoeling dat het terrein wordt opgetrokken in een typisch westernsfeertje. "Als of je een stadje in Texas binnenloopt. Denk aan klapdeurtjes, strobalen en dergelijk. Ook laat ik een twaalf meter hoge opblaaskerk plaatsen. Gospelmuziek past ook onder die rootsparaplu, vandaar."

De inwendige mens wordt ook niet vergeten, maar Reuvers laat typisch festivalvoer zoals friet en de frikandellen links liggen. Het eten en drinken moet echt van lokale partijen komen. Speciaalbiertjes van Drentse brouwerijen en foodtrucks met ambachtelijke, eigengemaakte producten, dat is het idee.

Ambitie

Reuvers wil voor de eerste editie een 'bescheiden' begin maken met maximaal 1500 man publiek. De eerste 200 zijn inmiddels de deur uit. "Op het veld kun je wel 4000 tot 5000 man kwijt. Of dat haalbaar is in de komende jaren, durf ik niet te zeggen. Maar ambitie moet je houden."

Dan is er ook nog de onzekerheid die corona met zich meebrengt. Reuvers ziet het wel. "Ik ben iemand die het glas eerder halfvol dan halfleeg ziet. Ik heb er alle vertrouwen in dat we straks weer festivals kunnen houden. Al dan niet met een QR-code."