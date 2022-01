Hartono plaatst zich voor laatste kwalificatie-ronde Australian Open

"Ik ben zo blij. Ik voel nog helemaal die wedstrijdspanning", reageert Hartono na afloop tijdens het uitfietsen. "Ik zat heel goed in de wedstrijd. Ik was heel erg gefocust. Ik heb al eens eerder tegen haar gespeeld en ik wist dat ze een hele pittige tegenstander is. Het enige wat ik kon doen is goed in de wedstrijd blijven en niet bezig zijn met winst of verlies. En daardoor heb ik deze overwinning er ook uit kunnen slepen."

Hitte

Opnieuw was het snikheet in Melbourne. Hartono speelde rond half twee in de middag, plaatselijke tijd.

"Maar deze keer speelde ze op een baan die wat meer open was. De vorige keer speelde ze in een dicht stadion waar bijna geen wind bij kon komen", verklaart haar trainer Jan Willem Koopman uit Tuk. "Je moet gewoon zorgen dat je de boel qua vocht en voeding goed voor elkaar hebt hier. Je kan niet alleen water drinken, want dan spoel je al je voedingsstoffen uit je lichaam. Je moet ook isotone dranken drinken en op tijd eten. Daarnaast hebben ze hier ook ijsbaden voor een goed herstel."

Hartono is nog één wedstrijd verwijderd van het hoofdtoernooi (Rechten: Jan Willem Koopman)

Volgende tegenstander

De volgende tegenstander van Hartono is de 22-jarige Jule Niemeier uit Duitsland. Ze is op dit moment de nummer 130 van de wereld. Hartono staat 187e op de wereldranglijst. De wedstrijd staat in de vroege vrijdagochtend gepland.

Andere Nederlanders

Buiten Hartono hebben ook Indy de Vroome, Jesper de Jong en Richèl Hogenkamp zich geplaatst voor de derde en laatste kwalificatieronde op de Australian Open. Het hoofdtoernooi begint maandag in Melbourne.

