Prijs koopwoning steeg afgelopen jaar met ruim twintig procent

De prijs van een koopwoning in Drenthe is in het afgelopen kwartaal gemiddeld met 22,3 procent gestegen ten opzichte van een jaar geleden. De prijzen in Noord-Drenthe stijgen zelfs het snelste van Nederland. Acht op de tien woningen wordt bovendien boven de vraagprijs verkocht.

Volgens de Nederlandse Vereniging van Makelaars (NVM) heeft dit alles te maken met de schaarste op de woningmarkt. In het vierde kwartaal van 2021 werden in totaal 1239 woningen verkocht. Dat is ruim 20 procent minder dan in 2020. Tegelijkertijd zien makelaars steeds meer mensen uit de Randstad die in Drenthe een woning kopen.

Grote regionale verschillen

Waar in de gemeente De Wolden nog een kleine stijging (van 0,7 procent) te zien is van het aantal verkochte woningen, is in Aa en Hunze het tegenovergestelde zichtbaar. Het aantal verkochte woningen daalde hier met iets meer dan de helft. Ook in Tynaarlo en Midden-Drenthe daalde het aantal verkochte woningen met meer dan 30 procent.

Huizenprijs stijgt het snelste in Tynaarlo

Huiseigenaren in Tynaarlo hebben het afgelopen kwartaal de waarde van hun woning het snelste zien stijgen. De gemiddelde prijs van een verkochte woning lag hier 35 procent hoger dan in de laatste drie maanden van 2020. De gemeente Westerveld volgt. Hier steeg de woningprijs met 33,5 procent.

In Emmen, De Wolden en Borger-Odoorn stijgt de waarde van een woning het minst snel. De gemiddelde verkoopprijs lag hier tussen de 17 en 18 procent hoger. De gemiddelde prijs voor een Drentse woning lag in het vierde kwartaal op 366.384 euro.

Landelijk gezien is de gemiddelde woningprijs in Drenthe relatief laag. Gemiddeld wordt een huis in Nederland verkocht voor 466.000 euro. Maar in het afgelopen kwartaal is de prijsstijging in Noord-Drenthe wel het hoogste van Nederland.

Cijfers woningverkoop in Drenthe (bron: NVM)

Gemeente Verandering aantal verkopen (%) Verandering gemiddelde koopsom (%) Aantal transactie 4e kwartaal 2021 Aa en Hunze -52,8 22,3 43 Assen -27,2 23,5 179 Borger-Odoorn -26,9 17,8 67 Coevorden -8,2 23,1 103 De Wolden 0,7 17,7 53 Emmen -13,4 17,4 271 Hoogeveen -2,4 27,1 118 Meppel -17,1 22,6 100 Midden-Drenthe -31,6 29,0 71 Noordenveld -11,8 26,1 85 Tynaarlo -35,5 35,0 95 Westerveld -15,4 33,5 54 Totaal Drenthe -20,5 22,3 1239

Sinds 2015 ziet de NVM dat steeds meer mensen uit de Randstad een woning in Drenthe kopen. Vooral woningen in het landelijk gebied zijn bij hen in trek. De makelaars nemen de gemeente Westerveld als voorbeeld. In 2007 was 7 procent van de kopers afkomstig uit de Randstad. Vorig jaar is dit toegenomen tot 21 procent.

Weinig keuze voor kopers

Kopers van een woning hebben weinig keus. Het aanbod van woningen op de woningmarkt neemt af. Mensen die een woning verkopen hebben daarentegen steeds minder concurrentie bij de verkoop. Volgens de NVM is er sprake van een zeer krappe woningmarkt. Per woningzoekende zijn er gemiddeld 1,3 woningen beschikbaar. Bij vijf beschikbare woningen per woningzoekende spreken makelaars al van een krappe markt.

In de gemeente Meppel hebben potentiële huizenkopers de minste keus. In het vierde kwartaal ging het om 0,9 woningen per woningzoekende.

Prijzen in ruim 20 jaar verdubbeld

Kopers van een woning in het jaar 2000, hebben in de hele provincie de waarde van hun woning zien verdubbelen. Met name woningeigenaren in de Noord-Drenthe zijn spekkoper. De waarde van hun woningen is gemiddeld met 168 procent gestegen. In Zuidoost-Drenthe is de waarde met 133 procent gestegen, in Zuidwest-Drenthe met 118 procent.