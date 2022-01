Nieuw wolfwerend hek geplaatst bij Lhee: 'Niet wachten op problemen'

De afgelopen maanden zijn tientallen schapen het slachtoffer geworden van de wolf. Samenleven met het beschermde dier in ons midden moet desondanks wel kunnen, laat boswachter Tineke Bouwmeester van Natuurmonumenten weten. De juiste feiten en maatregelen moeten daarbij helpen.

Nuance brengen

De discussie over de wolf is opgelaaid na recente aanvallen op schapen in Drenthe. Met aan de ene kant tegenstanders die de wolf willen afschieten, aan de andere kant voorstanders die de wolf willen beschermen. In die discussie ziet Bouwmeester onwaarheden voorbij komen. "Met de nieuwe campagne willen we het debat voeden met een nuchter verhaal en feiten. Een groot deel van de weerstand tegen de wolf is gebaseerd op angst en onwetendheid. We willen graag wat meer nuance brengen in de discussies die op dit moment gevoerd worden."

Acceptatie

Wennen aan de wolf: dat gaat niet zomaar. "Het vraagt wel iets van ons, het vraagt een omslag in ons denken en een acceptatie dat de wolf er is." Bij het wennen horen maatregelen om schapen en andere dieren te beschermen. "We sluiten daarvoor niet onze ogen. Je kan de schapen niet op een dienblaadje aanbieden."

"Na 150 jaar is de wolf terug in Nederland. Sinds hij wettelijk beschermd is, verspreidt de wolf zich op eigen kracht naar de plekken waar hij ooit leefde. Een aanwinst voor de biodiversiteit in ons land", aldus Bouwmeester.

Slapeloze nachten had herder Johan Coelingh er nog niet van, maar zorgen zijn er wel degelijk voor zijn kudde in Lhee. Coelingh: "We hebben al hekken gemaakt boven de onderdeuren in de schaapskooi, zodat de wolf niet in de stal kan komen."

Stroomdraden

Het bestaande hek om de weides heen blijft staan. Het nieuwe wolfwerende raster komt daar naast, met stroomdraden, die de wolf een flinke opdoffer moet geven. Een subsidie van de provincie Drenthe maakte het haalbaar.

"In het Drents-Friese Wold loopt een paartje. Ik als herder heb hier in het Dwingelderveld nog geen wolf gezien, maar je moet niet wachten tot er problemen komen, wij willen gewoon voorbereid zijn op de komst van de wolf, vandaar een wolvenraster."

