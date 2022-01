Militairen uit Havelte oefenen in NAVO-verband tegen fictieve vijand uit het Oosten

In de oefening genaamd Allied Spirit komen jaarlijks meer dan tien landen, waaronder ook landen die niet lid zijn van de NAVO, zoals Moldavië bijeen om onder Amerikaans bevel te trainen. De oefening is bedoeld om de Amerikaanse samenwerking met NAVO-partners te versterken.

De oefening gaat over een conflict waarbij een NAVO-land wordt aangevallen door een vijand, waarna de bondgenoten komen steunen. De 43 Gemechaniseerde Brigade uit Havelte heeft daarbij een belangrijke rol. Als zwaarst gepantserde eenheid van de Koninklijke Landmacht wordt de eenheid ingezet in het gesimuleerde "staal-op-staalconflict", waarin zwaar gepantserde eenheden tegen elkaar vechten.

Ook de complexe samenwerking tussen Nederland en Duitsland maakt de 43 Gemechaniseerde Brigade bij de oefening onmisbaar. Sinds 2016 is de 43 Gemechaniseerde Brigade geïntegreerd in de 1e Duitse Panzer Division. Dit unieke samenwerkingsverband werkt inmiddels goed, maar in deze oefening traint de eenheid ook met andere landen om communicatiemiddelen, vaardigheden, oefeningen en culturen beter op elkaar af te stemmen. Op deze wijze kan men in toekomstige conflicten effectiever optreden als NAVO-partners.

'Het heeft voor ons veel impact'

"Dit is voor ons een hele mooie kans om te laten zien wat we kunnen in internationale verbanden", zegt Patric van Aalderen, kapitein van de 43 Gemechaniseerde Brigade in Havelte. "Het gaat al met al om een flinke oefening. Het heeft voor ons veel impact, zowel in de voorbereiding als ook in de uitvoering, want je wilt toch laten zien waartoe onze brigade in staat is."

Van Aalderen vertrekt zelf ook naar Duitsland als Public Affairs Officer samen met een collega. Naast het zijn van een adviseur en sparringpartner voor de brigadecommandant op communicatiegebied is hij samen met zijn collega bezig met het voorkomen en tegengaan van nepnieuws en desinformatie. Van Aalderen: "De vijand kan op dat gebied veel invloed uitoefenen op onze troepen, maar ook op de samenleving. Dat willen we voorkomen."

Ook voor die taken is het belangrijk dat wordt uitgeweken naar de locatie in Beieren, Duitsland. "Onze omgeving is hier te klein om in internationaal verband te oefenen", licht Van Aalderen toe. "Bovendien is het goed om niet te veel afleiding te hebben van dagelijkse taken of het gezinsleven. Hoe vervelend en lastig het soms ook is om een tijdje van huis te zijn, in een oefening, inzet of missie is focus en concentratie nu eenmaal essentieel om succesvol te kunnen zijn."

De twee public-affairs-officieren bij de NAVO-oefening: Tom van Hout (links) Patric van Aalderen (rechts) (Rechten: 43 Gemechaniseerde Brigade)

In het scenario komt een vijand vanuit het oosten binnen via de Baltische Staten. Vervolgens probeert deze via Duitsland ook West-Europa binnen te dringen. In Duitsland vindt de confrontatie plaats. Van Aalderen: "Om de vijand op te vangen richten we samen met andere landen een verdediging in met als doel de vijand te vertragen en te verzwakken, om deze aansluitend aan te vallen en uit te schakelen."

Onder leiding van brigadegeneraal Roland de Jong zijn de troepen uit Drenthe onderweg om deel te nemen aan de oefening. Vanuit Wezep sluit het regiment genietroepen aan. Zij zijn gespecialiseerd in het opwerpen van hindernissen, maar kunnen ook een snelle opmars voor militairen realiseren.

Dreiging van de Russen

De dreiging van de Russen is niet fictief, daar hebben de militairen uit Havelte zelf op de grens met Litouwen dagelijks mee te maken. Toch wijst Van Aalderen erop dat deze oefening om een scenario gaat dat is ontworpen om te trainen.

"Er is altijd sprake van dreigingen", licht Van Aalderen toe. "Daarom trainen we wereldwijd zodat we overal waar nodig inzetbaar zijn, om op die manier te kunnen vechten voor onze vrijheid wanneer nodig. Het oefenscenario heeft wel degelijk overeenkomsten met de dreiging die Europa nu ervaart, en het is logisch dat we hiervoor moeten trainen. Nu valt het toevallig samen met actuele ontwikkelingen."

De oefening duurt tot 5 februari. Omdat er 5000 man vanuit verschillende nationaliteiten intensief samenwerken worden er uitgebreide coronamaatregelen getroffen zoals een testverplichting voor aanvang. Ruim voor de oefening hebben militairen een booster kunnen zetten. Bovendien zijn er track-and-traceteams aanwezig op de oefenlocatie die indien er toch een besmetting plaatsvindt snel kunnen opsporen wie er in contact is geweest.