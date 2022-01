Mulder valt in bij dames van E&O: 'Ze willen de stap omhoog maken'

Jan Gerald Mulder (40) is tenminste tot het einde van het seizoen de trainer/coach van de dames van E&O. "De club wil op den duur omhoog en dat lijkt me goed voor de regio."

Mulder volgt bij de eerste divisionist Mart Aalderink op. Laatstgenoemde is aan het eind van 2021 naar Duitsland vertrokken waar hij de leiding over de opleidingsploeg van Bundesliga-club SU Neckarsulm heeft gekregen.

"Ik vind dit een leuke uitdaging om op projectbasis te doen", legt Mulder uit. "Als man van de club heb ik wel vaker ingevallen. De club wil op den duur omhoog en dat lijkt me goed voor de regio. Daar wil ik mijn steentje wel aan bijdragen."

Aanzien van de speelsters

Zijn hele carrière speelde Mulder in het groen-wit van E&O. In 2011 had de oud-linkeropbouwer voor het eerst bij de dames van de groen-witten de touwtjes in handen. Toen speelde E&O nog in de eredivisie. In het seizoen 2013/2014 coachte Mulder samen met Erik Huizing een tijdje de herenploeg uit Emmen.

De afgelopen jaren was Mulder als invaltrainer bij Dalfsen actief. "Bij E&O schijnt een fanatieke groep te staan. Ze willen de stap omhoog maken. Dat lijkt me voor het aanzien van de speelsters, de vereniging en heel Noord-Nederland een uitstekend plan."

In de lente

Wanneer Mulder start is nog onbekend. Doordat de dames van E&O, gepositioneerd in de middenmoot van de eerste divisie, niet op het hoogste niveau uitkomen mogen zij tijdens de lockdown niet trainen. Mulder besluit: "Dat geeft mij een beetje tijd om voor te bereiden. Ik hoop dat we in de lente nog heel veel wedstrijden gaan spelen en mee kunnen doen om promotie."