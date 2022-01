Versoepelingen voor winkels, onderwijs en kappers: 'Afspraken stromen binnen'

Dat meldt de NOS.

Bronnen vanuit Den Haag melden dat het kabinet in grote lijnen overeenstemmingen heeft bereikt over versoepelingen. De huidige lockdown loopt tot en met vrijdag en van veel kanten was er druk om de maatregelen te versoepelen. Daarbij wordt er vaak op gewezen dat het aantal ziekenhuisopnamen lijkt mee te vallen.

'In andere landen veel ziekenhuisopnames'

Minister Kuipers van Volksgezondheid, die voor de eerste keer meedeed aan het Catshuisberaad in zijn functie van bewindsman, benadrukte eerder deze week wel dat er in andere Europese landen veel ziekenhuisopnames zijn.

Vrijdagavond geven premier Rutte en minister Kuipers een persconferentie. Dan wordt definitief duidelijk of en welke versoepelingen eraan komen.

Lingerie- en linnenzaak: "Het is gewoon krom"

Alet Nijhof-Drent van de lingerie- en linnenzaak BLOOM BodyFashion in Hoogeveen is niet blij met het nieuws. "We schieten er helemaal niks mee op", vertelt ze. "Bij alle dierenwinkels en supermarkten kunnen mensen naar binnen zonder afspraak. Maar bij ons moet een afspraak gemaakt worden. Het is gewoon krom. Dat geeft klanten ook geen vrij gevoel om te komen winkelen bij ons."

De onderneemster wil zaterdag protesteren door de winkel te openen zonder dat klanten daar een afspraak voor hoeven te maken. Die plannen gaan gewoon door. "Ik heb 440 vierkante meter aan winkeloppervlakte. Ruimte genoeg voor mensen om te komen winkelen", vervolgt ze. "Wordt het te druk, dan zorgen wij zelf wel dat mensen buiten moeten wachten. Om een statement te maken dragen alle medewerkers en ik een grote boa."

Kapsalon: 'Afspraken stromen weer binnen'

Ramona van Kapsalon Hairbitat in Assen is heel blij dat ze weer mag knippen. "We hadden niet verwacht dat we alweer open mochten. We zitten nog midden in een verbouwing", zegt Ramona lachend. Deze lockdown was er geen steunpakket voor kappers. "De steun wordt per kwartaal bepaald. We moesten in de laatste weken van vorig jaar dicht en mogen in de tweede week van het nieuwe jaar weer open. Omdat de sluiting in twee kwartalen valt, wordt er geen steun berekend', legt Ramona uit. "De weken die we gesloten waren is er puur verlies geleden."

Inmiddels stromen de afspraken al weer binnen. "Omdat de maatregelen aanvankelijk tot deze vrijdag zouden duren, hebben veel mensen eerder al een afspraak gemaakt." Voor ernstige 'coronacoupes' is Ramona niet bang. "We zijn niet zolang dicht geweest als de vorige keer. Dus ik denk dat het deze keer meevalt."