Vietnamese vrouw verdacht van uitbuiting landgenote in hennepkwekerij Wittelte

Een 57-jarige Vietnamese vrouw uit Amsterdam wordt ervan verdacht dat ze een vrouw uit hetzelfde land heeft uitgebuit door haar onder erbarmelijke omstandigheden te laten werken in een hennepkwekerij in een loods in Wittelte. De Amsterdamse wordt ook verdacht van betrokkenheid bij de hennepteelt, het witwassen van 185.000 euro, wapenbezit en lidmaatschap van een criminele organisatie.

De hennepkwekerij in Wittelte werd op 16 december 2020 opgerold. Toen ontdekte de politie ook het slachtoffer. Zij leefde in een caravan en sliep in een auto in de loods. Ze had een stoel met een gat erin als toilet, kon naar eigen zeggen niet douchen en een verwarming was er ook niet. Ze moest onder dwang de 373 hennepplanten en ruim 3700 stekken verzorgen, heeft ze de politie verteld.

Een uur lang huilen

Op de dag van de ontdekking van de kwekerij werd de Vietnamese vrouw uit Amsterdam opgepakt, net als vier mannen uit Wittelte, Emmen en Hoogeveen. Eén van hen komt van oorsprong ook uit Vietnam en zou de opdrachten die de Nederlandse verdachten het slachtoffer gaven voor haar hebben vertaald. De vrouw spreekt geen Nederlands.

Dat geldt ook voor de Vietnamese verdachte uit Amsterdam, bleek vanochtend in de rechtbank in Assen. Zij volgde de zitting via een videoverbinding vanuit de gevangenis en een tolk in de rechtszaal vertaalde alles wat er werd gezegd voor haar. Of ze het heeft meegekregen is de vraag, want tijdens de zitting, die een uur duurde, zat ze alleen maar onbedaarlijk te huilen.

'Tante'

De vrouw is volgens haar advocaat Ahmet Kilinç kort na haar aanhouding eind 2020 weer vrijgelaten en in oktober vorig jaar opnieuw opgepakt. Toen werd in een garagebox ook een pistool met geluiddemper gevonden, waar haar DNA op zat. Haar mannelijke medeverdachten zijn in juni en september onder voorwaarden vrijgelaten.

De Amsterdamse is de enige die op dit moment nog vastzit. Volgens het slachtoffer was zij de baas en gaf zij de instructies. Ook de medeverdachten hebben belastende verklaringen over haar afgelegd. Zo zou de vrouw, die 'Tante' werd genoemd, een van de financiers zijn geweest van de hennepkwekerij. Ze zou 20.000 euro hebben betaald.

Volgens het Openbaar Ministerie had de vrouw veel geld, in totaal zo'n 185.000 euro, terwijl uit financieel onderzoek is gebleken dat ze de afgelopen twintig jaar geen legale bron van inkomsten had. Het OM gaat er daarom vanuit dat het om geld gaat dat ze heeft verdiend met criminele activiteiten.

Twijfels over verhaal slachtoffer

Advocaat Kilinç zei in de rechtszaal dat ze wel degelijk legaal de kost verdiende: ze heeft een nagelstudio in Utrecht en volgens hem heeft ze jarenlang hard gewerkt voor haar geld. De verklaringen van het slachtoffer over de uitbuiting trekt de advocaat in twijfel. Hij vertelde de rechtbank dat de vrouw misschien wel niet zo onschuldig is als ze lijkt, omdat ze eerder ook in Engeland en België is veroordeeld voor hennepteelt.

Ook heeft het slachtoffer volgens de raadsman bij de politie wisselende verklaringen afgelegd. Na haar ontdekking vertelde ze eerst dat ze tussen september en 16 december 2020 alleen maar binnen was geweest en zich nooit kon douchen. Later verklaarde ze dat ze af en toe bij de twee Vietnamese verdachten kon douchen en daar dan ook logeerde. Ook heeft Kilinç foto's van een etentje in een restaurant en een feestje in het najaar van 2020 waarop het slachtoffer volgens hem lachend te zien is met zijn cliënte.

Volgende zitting in april

Begin april is er een regiezitting in de zaak tegen 'Tante' en de vier mannelijke medeverdachten. De advocaat kondigde alvast aan dat hij dan gaat vragen om het slachtoffer en de medeverdachten als getuigen te mogen horen. Ook vroeg hij de rechtbank zijn cliënte vrij te laten, zodat ze het proces in vrijheid kan afwachten. De rechtbank ging daar niet in mee; de vrouw blijft in ieder geval tot april vastzitten.

