Wisselende reacties Emmer politiek op plan afvalwater: ‘Schoonebeek geen afvoerputje’

Raadsfracties in de gemeente Emmen reageren wisselend op het nieuws dat de NAM afvalwater in de Drentse bodem wil pompen. Over de te nemen vervolgstappen zijn de meningen verdeeld. Doe onderzoek naar het proces, voel de NAM in een gesprek aan de tand of botweg weigeren dit toe te laten, luiden de uiteenlopende reacties. Tijdens de commissievergadering vanavond wordt er in ieder geval bij burgemeester en wethouders aan de bel getrokken.

De provincie voelde zich compleet overvallen door het nieuws en zij waren niet de enige. "Ik kan er met mijn hoofd niet bij", reageert fractievoorzitter Henk Huttinga van de ChristenUnie. "Je zou verwachten dat de NAM de provincie minimaal een seintje zou geven. Hoe kunnen ze die stap nou overslaan?"

Onder de loep

Dat betekent overigens niet dat Huttinga afwijzend tegenover het plan staat. Het is makkelijk om nee te zeggen tegen deze ontwikkeling. Maar dat hoeft niet meteen de juiste reactie te zijn, meent hij. "Ik vind het nogal wat dat afvalwater uit ons gebied naar Twente gaat. In mijn ogen is het logisch dat waar je de olie vandaan haalt, het ook weer een plek geeft."

Huttinga staat het nieuws over een mogelijk lekkende buis op de locatie in Overijssel nog helder voor de geest. "Als de NAM hier bestaande putten en leidingen wil gebruiken, laten ze die dan eerst goed onder de loep nemen." Mogelijk schuilt er ook een voordeel in het pompen van het water in de bodem. "Misschien voorkom je het ontstaan van breuken en scheuren. Dat weet ik niet zeker, maar laten we dat onderzoeken."

Nooit druk gemaakt

Eenzelfde geluid klinkt ook bij het CDA. "In de eerste plaats willen wij uitgebreid geïnformeerd worden over de situatie", aldus René Wittendorp. "Laat het college een bijeenkomst voor de raad organiseren, zodat wij een goed onderbouwde mening kunnen vormen. Wij zijn geen deskundigen. Iedereen kan nu wel van alles roepen, wij doen dat niet."

Het CDA zegt zich niet overvallen te voelen door het NAM-plan. "Ongeveer twee jaar geleden kondigde de NAM al aan dat zij Drenthe op het oog hadden."

De VVD laat weten niet op voorhand tegen te zijn. "Als het gewoon kan in Twente, dan kan ik mij voorstellen dat hetzelfde opgaat voor Drenthe", vertelt Johan Scheltens. "Bovendien hebben we ons hier nooit druk gemaakt over het transport van het afvalwater naar Overijssel. Dus als het nu in Drenthe zou komen, waarom zouden we ons nu opeens opwinden?"

Afvalwater: van Twente naar Drenthe Gisteren kondigde de NAM aan dat zij van plan is het afvalwater, dat ontstaat bij de oliewinning in Schoonebeek, in lege gasvelden en het olieveld rondom dit dorp te spuiten. Momenteel wordt dat water nog naar de Overijsselse gemeente Dinkelland getransporteerd om daar in de grond te verdwijnen. De NAM wil daar binnen drie jaar mee stoppen. Het concern rondt eind deze maand een onderzoek af naar het Drentse alternatief. Aanvankelijk waren ook velden bij Dalen en Oosterhesselen in beeld voor het afvalwater, maar deze zijn inmiddels afgevallen.

Niet mee eens

Zo bedachtzaam als de christelijke en liberale partijen zijn, zo fel reageert GroenLinks. "We zijn het hier absoluut niet mee eens", briest Bernadette van der Woude. Bij haar zijn er grote twijfels over de veiligheid. "In Twente was een buis gescheurd, met risico's voor het grondwater en het milieu."

Van der Woude verwacht dat het college samen met de provincie aan de bel trekt om dit te voorkomen. "Laat ze duidelijk maken dat wij het afvalwater niet willen hebben."

Veilige manier

Wakker Emmen en D66 willen er ook voor waken dat Schoonebeek het afvoerputje van de NAM wordt. "Er moet eerst een manier worden gevonden om het afvalwater op een veilige manier te verwerken", laat raadslid Pascal Schrik van Wakker Emmen in een persbericht weten. "Bijvoorbeeld door het zuiveren van het afvalwater. Zolang hiervoor nog geen passende oplossing is, moet je dit niet in de bodem pompen."

Het afvalwater en vooral de opgetreden lekkages hebben geleid tot veel onrust in Twente, zegt Schrik. "Wat maakt het dat het in Schoonebeek wel op een veilige manier kan?"

Laat de NAM dan maar eerst komen met heldere aanwijzingen hoe veilig het is, stelt Carmen Hoogeveen van D66. "Wij wachten het onderzoek af en staan er kritisch in."

Niet nieuw

Het college van burgemeester en wethouders laat in een schriftelijke reactie weten dat het injecteren van productiewater in lege gasvelden in Drenthe niet nieuw is. "Wel dat het volledig naar Drenthe gaat en de termijn waarop dit moet gebeuren. We gaan hier eerst over in gesprek met de NAM en horen graag wat de situatie is, welke varianten er zijn, wat dit betekent voor onze gemeente, de omgeving en wat de NAM doet om de veiligheid te garanderen."

Bij zowel de NAM als het Rijk wordt er verder stevig op aangedrongen dat er serieus gekeken wordt naar de veiligheid, het milieu en de zorgen van inwoners, aldus het college.

Lees ook: