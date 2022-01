Assen heeft beter zicht op prostitutie en wil het nu in goede banen leiden

De gemeente Assen heeft het toezicht op prostitutie in de stad het afgelopen anderhalf jaar verbeterd, maar is er nog niet in geslaagd om de sector beter in goede banen te leiden. Daar wordt in de toekomst nog harder aan gewerkt.

In 2019 heeft Assen het prostitutiebeleid aangescherpt zodat het beter aansluit op de veranderende markt waarbij steeds meer sekswerkers de traditionele raam- en clubprostitutie verruilen voor werken vanuit huis. De gemeente verzocht alle zelfstandige sekswerkers om zich te laten 'erkennen' via een gesprek. Dat houdt in dat de gemeente op de hoogte is van de thuisprostitutie.

Een sekswerker kan tijdens zo'n gesprek medische checks en hulp krijgen bij eventuele psychische problemen. Ook wordt een uitstapprogramma besproken. Wanneer een sekswerker uit de branche wil stappen, kan diegene daarbij begeleid worden.

Zuid-Amerikaanse sekswerkers

Het vernieuwde prostitutiebeleid is na anderhalf jaar geëvalueerd. De gemeente laat weten dat ze door het beleid beter zicht hebben gekregen op de sector.

"Sekswerkers werven hun klanten vooral met advertenties op internet en in appgroepen. De advertenties op internet hebben een groot verloop. Per dag varieert het aantal sekswerkers dat diensten aanbiedt in Assen, tussen de 4 en de 15. Over een periode van 15 maanden zien we dat er 280 unieke advertenties van sekswerkers in Assen zijn geweest", schrijft de gemeente.

In 2019 adverteerden voornamelijk Nederlandse vrouwen in Assen. Opvallend is dat het aantal Zuid-Amerikaanse sekswerkers het afgelopen anderhalf jaar flink is toegenomen. Deze toename is niet uitzonderlijk voor Assen, maar speelt in de hele provincie. In 39 procent van de advertenties in Drenthe ging het om een Zuid-Amerikaanse sekswerker.

Niet open voor contact

"Buitenlandse sekswerkers zijn over het algemeen voor korte tijd actief in de gemeente. Het zijn geen inwoners van Assen, zij huren woningen als werkplek", stelt de gemeente.

Dit wordt ook wel 'carrouselprostitutie' genoemd, een landelijk bekend fenomeen. Bij deze vorm van illegale prostitutie is het risico op mensenhandel aanwezig, want de sekswerkers staan niet ingeschreven in Assen. De gemeente en de politie werken samen om deze vorm van prostitutie te voorkomen.

In de afgelopen anderhalf jaar heeft de gemeente via sms of mail contact gelegd met alle sekswerkers die in Assen adverteerden, om ze te kunnen erkennen. Er zijn toen vier erkenningsaanvragen binnengekomen, maar die hebben niet geleid tot een erkenningsgesprek. De sekswerkers waren na aanmelding niet meer bereikbaar voor een gesprek.

"We hadden ingeschat dat de doelgroep niet direct open zou staan voor een contact met de overheid. In de praktijk blijkt dit dus ook te kloppen", licht de gemeente toe.

Corona grote impact

Hoewel de gemeente dus een beter zicht heeft op de sector, is het niet gelukt om het aantal sekswerkers beter te reguleren door middel van de erkenning. Desondanks wil de gemeente niet afstappen van de erkenning. De gemeente Assen benadrukt dat de impact van de coronamaatregelen zodanig groot is voor de prostitutiebranche, dat er nog niet voldoende ervaring is opgedaan met het vastleggen van de erkenning.

De komende tijd wordt gekeken hoe Assen alsnog in contact kan komen met de sekswerkers en hoe dit contact verbeterd kan worden. Een centraal informatiepunt en contact via brancheorganisaties zijn mogelijkheden die worden onderzocht.

Ook ligt er een voorstel voor de twaalf Drentse gemeenten dat het mogelijk maakt een eenduidig prostitutiebeleid in Drenthe in te voeren. Hierbij baseren de gemeenten zich op een onderzoek van het Regionaal Informatie en Expertise Centrum (RIEC) Noord, een organisatie die zich inzet voor bewustwording van onder andere mensenhandel.

