Zo win je vijftig bomen voor jouw buurt

De Natuur en Milieufederatie (NMF) Drenthe bestaat vijftig jaar en viert haar verjaardag met een winactie. Mensen die initiatief hebben genomen om een voedselbos of boomgaard aan te leggen of daar al mee zijn begonnen en nog wel wat bomen kunnen gebruiken, maken kans op vijftig fruit- en notenbomen.

Check de voorwaarden en stuur het aanmeldformulier voor 15 februari op naar NMF Drenthe. De winnaar of winnaars krijgen uiterlijk begin maart bericht en kunnen de bomen in de tweede helft van maart verwachten.

Tien miljoen

De actie is onderdeel van Plan Boom, een initiatief om in vier jaar tijd tien miljoen bomen in ons land te planten in tuinen, bermen, plantsoenen, parken, op bedrijventerreinen en in buitengebieden. NMF Drenthe, Landschapsbeheer Drenthe en Stichting Het Drentse Landschap willen in Drenthe samen met inwoners minimaal 500.000 bomen planten.

Het doel van het initiatief is om de CO2-uitstoot te verkleinen en de leefomgeving mooier, groener, frisser en gezonder te maken. Afgelopen jaar werden 30.000 bomen en struiken in de Drentse grond geplant, een record. Dit jaar ligt de nadruk op de aanplant van bomen in en rondom dorpen door bewonersinitiatieven en scholen, de aanplant van bos en houtsingels bij particulieren met grotere percelen in het landelijk gebied en landschapsherstelprojecten.

