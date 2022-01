397 nieuwe positieve coronatests in Drenthe geregistreerd, 1 persoon overleden

De overleden coronapatiënt is een inwoner van de gemeente Emmen. Dat het RIVM het overlijden nu meldt, betekent niet dat die persoon ook daadwerkelijk in de afgelopen 24 uur is overleden; er kan vertraging zitten in het doorgeven van sterfgevallen.

Lager dan weekgemiddelde

Het nieuwe aantal positief geregistreerde coronatests ligt veel lager dan het gemiddelde over afgelopen week. Dat kwam uit op 578 gevallen. De meeste nieuwe positieve tests zijn afkomstig uit de gemeente Emmen (81). Daarna volgen Hoogeveen (54) en Assen (50).

Ondanks het snel stijgend aantal besmettingen met de omikronvariant, neemt het aantal coronapatiënten in de noordelijke ziekenhuizen verder af. In Drenthe liggen momenteel 20 coronapatiënten in het ziekenhuis, meldt het Acute Zorgnetwerk Noord Nederland. Daarvan liggen er 6 op de intensive care. Dat zijn niet per se alleen maar Drenten, in Noord-Nederland liggen ook patiënten die uit een ander deel van Nederland komen.

Aantal positieve tests, ziekenhuisopnames en overlijdens als gevolg van het coronavirus sinds 27 februari 2020 (bron: RIVM, 13-01-2022)

Gemeente Positieve tests Ziekenhuisopnames Overlijdens Aa en Hunze 3120 (+23) 10 23 Assen 8382 (+50) 84 25 Borger-Odoorn 3253 (+26) 39 23 Coevorden 5898 (+38) 68 35 Emmen 17258 (+81) 230 (+1) 97 (+1) Hoogeveen 9348 (+54) 100 48 Meppel 4847 (+20) 40 37 Midden-Drenthe 4347 (+24) 45 32 Noordenveld 3839 (+19) 41 28 Tynaarlo 3816 (+30) 31 26 Westerveld 2235 (+7) 22 23 De Wolden 3938 (+20) 44 29 Onbekend 411 (+5) 0 0

Coronacijfers lopen landelijk op

In heel Nederland loopt het aantal coronagevallen verder op. Het afgelopen etmaal zijn 33.436 positieve tests geregistreerd. Dat is het op een-na-hoogste aantal ooit. En het cijfer had nog hoger kunnen zijn. Door een storing zijn namelijk niet alle bevestigde besmettingen goed binnengekomen.

Het absolute record werd vorige week vrijdag gevestigd, toen het RIVM bijna 35.000 nieuwe gevallen in een dag tijd meldde.

In de afgelopen zeven dagen kreeg het RIVM bericht dat het coronavirus 217.818 keer is vastgesteld. Dat komt neer op gemiddeld 31.117 gevallen per dag. Voor het eerst sinds het begin van de coronacrisis bijna twee jaar geleden komt dat gemiddelde boven de 30.000 uit. Het gemiddelde stijgt voor de zestiende dag op rij.

Aantal sterfgevallen blijft relatief laag

Het aantal meldingen van sterfgevallen blijft juist relatief laag. In de afgelopen dag kreeg het RIVM bericht dat dertien mensen aan de gevolgen van hun besmetting zijn overleden. Dat wil niet zeggen dat deze mensen in de afgelopen dag zijn overleden. Bovendien kan het werkelijke aantal doden hoger liggen, omdat het niet verplicht is om te melden dat een coronapatiënt is gestorven.

In de afgelopen zeven dagen zijn 86 sterfgevallen genoteerd, gemiddeld zo'n 12 per dag. Het sterftecijfer is daarmee gezakt tot het niveau van eind oktober, toen de huidige golf net was begonnen.

Vandaag is dag 687 van de coronacrisis. In totaal zijn nu bijna 3,5 miljoen positieve tests en meer dan 21.000 sterfgevallen geregistreerd. In werkelijkheid zijn meer mensen besmet geraakt en overleden. Amsterdam heeft de meeste positieve tests (194.297), Rotterdam de meeste gemelde sterfgevallen (1074).