Bouw van 32 nieuwe zorgwoningen in Meppel in april van start

In april begint de bouw van 32 zorgappartementen aan het Zuideinde in Meppel. Volgens ontwikkelaar WVG gaan de werkzaamheden een jaar duren.

Met de realisatie komt een einde aan een lange zoektocht. Een groep ouders van kinderen met een verstandelijke beperking is dertien jaar op zoek geweest naar een passende plek waar hun kinderen een eigen plek kunnen vinden. Zij kwamen in gesprek met WVG. Dat bedrijf is eigenaar van een leegstaand kantoorgebouw aan het Zuideinde.

Toen WVG bereid bleek tot ontwikkeling en verkoop, kwam een akkoord met zorgaanbieder Cosis tot stand. Samen werd een gebouw ontworpen dat plaats biedt aan 32 cliënten en voldoet aan alle eisen. Na oplevering verkoopt WVG het gebouw aan Cosis.

Enthousiast

"Over deze locatie waren zowel de ouders als Cosis meteen enthousiast", vertelt Stefan ter Wal van WVG. "Dit is pal in het centrum en dat is heel belangrijk. De cliënten zijn jong volwassenen met een verstandelijke beperking. Sommigen gaan naar dagbesteding. Anderen doen hun rondje in de binnenstad, eventjes een broodje halen of winkelen. Voor een groep die niet kan autorijden is dit ideaal."

Op de locatie staat nu een kantoorgebouw, bijna geheel van glas. Dat gaat tegen de vlakte en maakt plaats voor nieuwbouw. Het ontwerpen ging hand in hand met Cosis. De bewoners krijgen een geschikt appartement met eigen voorzieningen: keuken, woonkamer en ruime badkamer. Ook is er een grote gemeenschappelijke keuken vlakbij het terras. Daar kan onder begeleiding gekookt en gegeten worden.

"Iemand die daar geen behoefte aan heeft, kan zich terugtrekken", aldus Ter Wal. "Je woont samen, maar toch ook apart met mogelijkheden voor 24 uurs-zorg. Voor Cosis was dat een belangrijke eis. Ook is het fijn dat het aantal van 32 appartementen goedgekeurd is door de gemeente. Met minder woningen kan Cosis de zorg niet aanbieden."

'Drugs gedeald'

Ter Wal is blij dat het plan nu concreet is. "Het gebouw staat nu al heel lang leeg en verpaupert. Je kunt er op wachten tot er iets geks gebeurt. Je hebt geen fijn gevoel bij het terrein erachter. Er wordt volgens omwonenden zelfs drugs gedeald. Straks staat er een fonkelnieuw gebouw met een mooie stadstuin. Daar knapt het van op."

"Ook het algehele aanzicht wordt veel beter", vervolgt Ter Wal. "Naast ons gebouw staat een Rijksmonument, een oud postkantoor uit 1907. Het kantoorgebouw staat daar tegenaan, het nieuwe ontwerp komt los te staan. Daar komt een prachtige gevel tevoorschijn. Ook geeft de ontstane opening een ruimtelijke, luchtige uitstraling."

In april begint de operatie, die niet eenvoudig wordt. "Het is midden in de binnenstad dus niet makkelijk te bevoorraden. Er staan ook monumentale bomen voor die moet je met rust laten en aan de achterkant is een smalle toegangsweg. Een aannemer zou natuurlijk het liefst meer ruimte hebben", besluit Ter Wal.

