Eis: cel voor door YouTuber ontmaskerde kinderpornoverzamelaar uit Emmen

Miljoenen kinderpornografische afbeeldingen en ook dierenporno; dat vond de politie op usb-sticks en harde schijven in het huis van een 71-jarige Emmenaar. De verzameling werd ontdekt nadat de man in 2019 was ontmaskerd door YouTuber Sven van der Meulen uit Meppel. Dat bleek vanmiddag in de rechtbank in Assen.

De officier van justitie eiste anderhalf jaar celstraf, waarvan één jaar voorwaardelijk tegen de Emmenaar. Ze hield er rekening mee dat hij al redelijk op leeftijd is en dat het al ruim twee jaar geleden is dat hij is aangehouden, anders had ze een hogere straf geëist.

Ontmaskering op station

De bejaarde man kwam op een chatsite voor homo's en biseksuelen in contact met een andere man. Na een tijdje chatten ze verder via Skype en begon hij over kinderporno. Hij had niet in de gaten dat hij chatte met YouTube-vlogger Van der Meulen van onderzoekscollectief Vrije Vogels, dat misstanden aan de kaak stelt.

Van der Meulen wist hem te ontlokken dat hij veel kinderporno had en kreeg de man in september 2019 zo ver om met een usb-stick met daarop wat illegale bestanden naar station Emmen-Zuid te komen. Hij beloofde zelf ook materiaal op een usb-stick te zetten, zodat ze konden ruilen. In werkelijkheid was de stick van Van der Meulen leeg. De usb-stick die hij van de Emmenaar kreeg, overhandigde hij aan de politie.

Verzameling

Agenten bekeken de 31 bestanden en ontdekten kinder- en dierenporno. Drie weken later werd de man aangehouden en doorzocht de politie zijn huis. Daar werden dertien usb-sticks en harde schijven vol met kinderpornografische foto's en video's gevonden. De man bekende dat hij alles zelf had gedownload.

Hij vertelde de politie dat hij 'ergens tussen 2005 en 2010' was begonnen met het aanleggen van een verzameling. Na het overlijden van zijn vrouw in 2012 deed hij het steeds vaker. Elke avond zat hij achter de computer, zei hij tijdens de rechtszaak.

Behandeling bij GGZ

Op de miljoenen afbeeldingen die zijn gevonden, waren kinderen van alle leeftijden te zien die op allerlei manieren werden misbruikt. "U was van alle markten thuis", zei één van de rechters cynisch. De man vertelde dat hij pas tijdens een behandeling bij de GGZ, waarmee hij na zijn arrestatie is begonnen, inzag hoe fout hij was geweest.

De Emmenaar ontkende op vragen van de drie rechters dat hij pedofiel is. Zijn behandelaar bij de GGZ denkt daar anders over, las een van de rechters voor. Zijn kinderen, kleinkinderen en nieuwe vriendin weten niks van zijn arrestatie en de rechtszaak. "Als ik naar de gevangenis moet, dan zal ik het ze toch moeten vertellen", zei de man, die na de strafeis emotioneel werd.

'Fantasie op hol geslagen'

In de Skypegesprekken met Van der Meulen had hij onder meer ook verteld dat hij zelf wel eens een kind heeft misbruikt. "Dat is niet waar. Ik wilde alleen indruk maken. Mijn fantasie was op hol geslagen", reageerde de Emmenaar in de rechtszaal.

Volgens de reclassering, die onderzoek heeft gedaan, lijkt het er niet op dat de man echt spijt heeft en de ernst inziet van wat hij heeft gedaan. "Hiervoor worden kinderen misbruikt en leven ze soms langere tijd onder de meest gruwelijke omstandigheden", benadrukte de officier van justitie. De Emmenaar zei dat hij zich schaamt. "Ik heb zo'n tik op de vingers gehad dat ik het nooit meer zal doen."

