Schot in de zaak: terugkeer Valtherschans in een stroomversnelling

Opluchting. Dat klinkt er uit de stem van Rinus van Venrooij, lid van de 'Werkgroep Valtherschans'. Al jaren willen de dorpsinwoners van Valthe de schans die in de gouden eeuw bij het dorp heeft gestaan in ere herstellen.

Alle bureaucratische hordes zijn nu genomen. "De gronden zijn aangekocht en we hebben een grote subsidie toegewezen gekregen. Daarmee komt alles nu in een stroomversnelling", vertelt voormalig dorpsvoorzitter Van Venrooij.

'Taaie trajecten'

Wethouder Freek Buijtelaar van Gemeentebelangen feliciteert Plaatselijk Belang Valthe met de zogeheten LEADER-subsidie. "Dat zijn erg taaie trajecten, waarin je veel pitches moet geven en jezelf moet verkopen om zo te laten zien dat het project bijzonder genoeg is. Dat de dorpsinwoners nogmaals de koe bij de hoorns hebben gevat, verdient een compliment."

LEADER-subsidie: De 'Werkgroep Valtherschans' heeft de LEADER-subsidie gekregen. LEADER is een onderdeel van het Plattelandsontwikkelingsprogramma 2014-2020. Dat is een Europees subsidieprogramma met de focus op de ontwikkeling van het platteland. Zuidoost-Drenthe is een voorbeeld van een LEADER-gebied. Dat is een plattelandsgebied die door de provincie Drenthe is aangewezen. In Nederland zijn er in totaal twintig LEADER-gebieden, waaronder Zuidoost-Drenthe en Zuidwest-Drenthe. Initiatieven die de leefbaarheid op het platteland vergroten, komen in aanmerking voor deze Europese subsidie. Uit dit Europese potje komt 75.000 euro voor het herstel van de Valtherschans. Dat bedrag wordt verdubbeld door de provincie (35.000 euro) en de gemeenten in Zuidoost-Drenthe (35.000 euro).

Elk LEADER-gebied heeft een eigen Lokale Actie Groep (LAG). Daarin zitten vier wethouders en vijf burgers. Zij beoordelen de projecten op basis van criteria die door de gemeenten en provincies zelf zijn opgesteld.

Zo moet er een sterkte-/zwakteanalyse gemaakt worden en moeten initiatiefnemers op zoek naar sponsoren. Valthe slaagt met vlag en wimpel: "Een 100%-score", aldus Buijtelaar, die zelf namens de gemeente Borger-Odoorn in de LAG van Zuidoost-Drenthe zit.

Dit is de plek aan de rand van Valthe waar de schans zou hebben gestaan (Rechten: RAAP)

"De inwoners van Valthe hebben deze subsidie zelf aangevraagd en dan is het een kwestie van volhouden", zegt Buijtelaar. "Het Valtherschans-project betreft een voorbeeld van participatie van de bovenste plank."

Proefsleuven graven

"In januari zouden we de eerste proefsleuven graven", zegt Van Venrooij. "Maar we maken even een pas op de plaats vanwege overvolle agenda's." De verwachting is dat het archeologisch onderzoek in maart of april begint. Eerder is al met een grondradar archeologisch onderzoek gedaan. De gemeente Borger-Odoorn schiet de kosten voor het archeologische onderzoek (30.000 euro) voor.

"Het onderzoek dat in maart of april zal plaatsvinden, is veel nauwkeuriger. We willen weten wat voor resten daar nog zitten uit die tijd", verklaart Buijtelaar. Na dat onderzoek, dat zal worden uitgevoerd door archeologisch onderzoeksbureau RAAP uit Drachten, wordt er in mei gestart met het in ere herstellen van de schans. "Daar kijken we erg naar uit", besluit Van Venrooij.

