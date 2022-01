SGP Hoogeveen stelt vragen over gaswinning: 'Mensen maken zich zorgen'

De SGP in Hoogeveen heeft vragen gesteld aan het college van burgemeester en wethouders over gaswinning in en rondom de gemeente. Dat doet de partij naar aanleiding van signalen van inwoners. Volgens de SGP zijn deze mensen niet gerust over eventuele bodemdaling en risico op aardbevingen.

Volgens de partij gaan er ook geruchten rond dat ruimtes waar het gas uit de bodem is gehaald gevuld worden met CO2-gas. "Mensen maken zich daar zorgen over", schrijft fractievoorzitter Brand van Rijn in een brief.

Risico's lange termijn

De SGP hoopt met de vragen meer duidelijkheid te verschaffen voor de bewoners. "Omdat het geruchten zijn en mensen zich wellicht onnodig zorgen maken", stelt van Rijn. Het raadslid wil weten of de gemeente op de hoogte is van de ontwikkelingen en wat de risico's op de lange termijn zijn. "Zo nee, wilt u dit dan vragen aan de NAM en de uitkomst met ons delen?"

Ook vraagt Van Rijn zich af hoeveel gas er per jaar uit de bodem wordt gehaald in het gebied van Hoogeveen en de buurgemeenten. "Als er aardbevingen zijn in het gebied waar gaswinning plaatsvindt, dan zijn alle geleerden het er wel over eens dat hoe meer gas er uit de bodem gehaald wordt, hoe zwaarder en frequenter er bevingen kunnen ontstaan."

Erflanden

In 2019 stelde GemeenteBelangen vragen over bodemdaling door gaswinning in het gebied Nieuwlande. Het college liet destijds weten de problemen kenbaar te maken bij de NAM als er een verband zou worden gevonden tussen bodemdaling en gaswinning in het dorp.

"Kan het college aangeven wat daar de status van is?", vervolgt van Rijn in zijn brief. Ook wil zijn partij weten of gaswinning gevolgen heeft voor de wijk Erflanden en Nijstad. Vlakbij staat namelijk een gasbehandelingsinstallatie (Ten Arlo) van de NAM.

Een woordvoerder van de gemeente laat weten dat het college zich de komende tijd gaat buigen over de vragen.

