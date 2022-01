Campagne moet kinderen 's winters naar buiten krijgen

Volgens IVN moet buiten spelen in de winter vanzelfsprekend worden. "Kinderen spelen nu veel minder buiten dan hun grootouders," zegt Marjolein van der Gaag van IVN Natuureducatie. "Buiten spelen is goed voor de gezondheid, motoriek, concentratie en gaat daarnaast obesitas tegen."

De Broekies

Kinderopvang De Broekies in Dwingeloo is een van de locaties die het IVN-programma volgen. Op de agrarische opvang, die op een melkveehouderij zit, gaan de kinderen altijd al veel naar buiten. "Al was het maar omdat de geitjes gevoerd moeten worden, omdat de dieren verzorgd moeten worden. Dat is een vast onderdeel van de dagelijkse structuur met de kinderen", verklaart eigenaresse Gea Klaassen.

De speeltuin van de opvang zit vol met hoogteverschillen, grote stenen en bomen om in te klimmen. "Juist door buiten spelen leren kinderen ook hun grenzen kennen. Het is ook goed voor hun motorische ontwikkeling."

Buiten spelen niet populair

Toch is buiten spelen sterk op zijn retour. Vijftien procent van de kinderen speelt überhaupt nooit buiten, dat blijkt uit onderzoek Kantar Public in opdracht van Jantje Beton. Uit een onderzoek van het Mulier Instituut blijkt dat er in de wintermaanden ruim vijftig procent minder buiten gespeeld wordt dan in de zomer. Bijna de helft van de kinderen is in de wintermaanden amper vijf uur per week buiten te vinden.

Buitenmensen

"Als kinderen ontdekken hoe fijn het is om buiten te spelen, hebben ze daar hun hele leven profijt van," aldus Van der Gaag. "Kinderen die van jongs af aan veel buiten zijn, worden later ook buitenmensen."

Het buitenspeelprogramma Hartje Winter zit boordevol winterse activiteiten en spelletjes om de kinderen naar buiten te krijgen. "Zo is er bijvoorbeeld een activiteit waar kinderen met blote voeten geblinddoekt verschillende materialen voelen zoals zand en houtsnippers," vertelt Van der Gaag. "De zintuigen worden zo ook nog eens ontwikkeld. Ook kunnen de kinderen als het regent een regendans houden met potten en pannen om zo muziek te maken."

Enthousiaste kinderen

Het programma heeft de afgelopen drie winters als pilot gedraaid op locaties van Humankind. "Dit beviel erg goed," zegt Van der Gaag enthousiast. "De kinderen waren erg te spreken over de verschillende activiteiten."

Vanwege het grote succes wordt het nu gratis aangeboden aan alle kinderdagverblijven en bso's in Nederland en daarbuiten, zodat alle kinderen in de opvang hiervan kunnen profiteren. In heel Nederland doen ruim 3700 kinderopvanglocaties mee. Het buitenspeelprogramma 'Hartje Winter' loopt van 10 tot en met 28 januari 2022.

