Onzekerheid beweegt tientallen Meppeler winkeliers om brief te schrijven aan burgemeester

De ondernemers in het centrum van Meppel weten door de coronamaatregelen niet waar ze aan toe zijn en dat heeft centrummanager Arnold Schuurman bewogen om burgemeester Richard Korteland een brief te schrijven, waarin hij om duidelijkheid vraagt. "Het kan zo echt niet langer", zegt een boze Schuurman.

Hij verzoekt in de brief of Korteland zijn positie meer wil gebruiken om het kabinet te overtuigen om de winkels weer te openen. Eerder klommen tientallen Meppeler ondernemers zelf al in de pen, maar het antwoord van Korteland kon ze niet bekoren. Schuurman hoopt dat zijn noodkreet wel soelaas biedt.

'We kunnen dit niet alleen'

In zijn brief schrijft Schuurman dat de coronamaatregelen ontzettend ingrijpend zijn en het leven pauzeren. "We kunnen niet meer op een normale manier ons leven leiden", schrijft de centrummanager. Hij stelt dat winkels, ondernemers met contactberoepen en bedrijven in de horeca en cultuursector prima op een veilige wijze de deuren kunnen openen.

"Er zijn in het buitenland veel voorbeelden die we kunnen volgen, maar we kunnen dit niet alleen. Het begint ermee dat we ons allemaal aan de coronaregels houden. Omdat er mensen zijn die weigeren mee te doen en omdat de politiek aan het zwabberen is, staan we nu met z'n allen voor dichte deuren", aldus Schuurman.

"Corona blijft nog wel even", vervolgt Schuurman. "Dus moeten we zorgen dat er geen paniek meer is als de cijfers stijgen, maar dat dit onderdeel is van het coronaplan. Niet meer van crisis naar crisis rollen, maar een plan dat voorziet in onverwachte situaties, waarbij iedereen weet waar hij aan toe is om het land zoveel mogelijk veilig door te laten draaien. Wij roepen u op een brief te sturen naar het kabinet om winkels, horeca en cultuur weer te openen, met de inachtneming van de basismaatregelen."

Burgemeester wil regels volgen

In een antwoord op de brieven van talloze Meppeler ondernemers spreekt Korteland zijn begrip voor hun standpunt uit. "Meppel is een gastvrije en ondernemende stad waar gezelligheid en ondernemerschap hand in hand gaan. Daar staat een lockdown zoals we die nu kennen volstrekt haaks op", aldus de burgemeester.

Als reactie op de brief van Schuurman geeft Korteland de centrummanager gelijk in zijn punt over een coronaplan. "We moeten toe naar een plan voor de lange termijn. Dat is de reden dat ik samen met de andere Drentse burgemeesters een motie ondersteund heb die daar om vraagt. We doen een dringende oproep om te zorgen voor een evenwicht tussen zorg en andere effecten, zoals de sociale, maatschappelijke en economische."

Tot die tijd wil Korteland dat iedereen zich aan de regels houdt. "U bent, net als ik, van mening dat we ons allemaal aan maatregelen moeten houden om zo snel mogelijk meer ruimte te krijgen", besluit hij.

Omslachtig

"Dit is typisch een burgemeesters-antwoord", stelt Schuurman in een reactie. "Ik ben blij dat we een antwoord hebben gekregen, maar ik kan er niet zo heel veel mee. De burgemeester blijft wachten op het kabinetsbesluit, maar dat kan haast niet. Dat geeft geen duidelijkheid. De besluitvorming is omslachtig en dat komt voor ons ondernemers slecht uit", vindt hij.

"Ik kan nu geen personeel inhuren voor zaterdag want ik weet helemaal niets", zegt Schuurman teleurgesteld. "In de winkelstraat van Meppel werken zo'n drie- tot vierhonderd mensen. Dat is een grote groep die niet weet of ze zaterdag hun winkel kunnen openen of niet."

Hoge nood

Dat Korteland een oproep doet aan Den Haag voor een langdurig coronaplan stelt Schuurman wel gerust. "Daar ben ik erg blij mee. Het probleem is namelijk erg groot, dat kun je wel zien aan het aantal brieven. Dat zoveel ondernemers mijn voorbeeld volgen en een brief sturen naar de burgemeester geeft aan hoe hoog de nood is."

"We doen van alles: van thuisbezorgen tot producten ophalen aan de deur; maar dat komt natuurlijk nooit in de buurt van ons normale omzet. Ik ben blij dat zoveel winkeliers hun ongenoegen hebben laten blijken", besluit de centrummanager.

