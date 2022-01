Meppel wil verder met burgemeester Richard Korteland

Korteland zelf was blij dat de raad langer met hem door wil. "Ontzettend bedankt voor het vertrouwen dat u uitspreekt", reageerde hij richting de raadsleden. "Meppel is mij 5,5 jaar goed bevallen, tot de dag van vandaag. Mijn dank gaat daarvoor uit naar iedereen bij de gemeente die zo hard werkt, zelfs in de lastige coronatijd. Ik ben er stil van."

De aanbeveling is voorbereid door een vertrouwenscommissie die onder leiding stond van raadslid Frank Perquin (VVD). Wat er in de commissie is besproken wilde Perquin niet vertellen. "Maar de uitkomst is transparant: we bevelen Korteland aan", zo vatte hij samen.

Niet gebruikelijk

20 van de 23 gemeenteraadsleden kwam bijeen voor het besluit. "Al is het niet gebruikelijk om in deze coronatijd bij elkaar te komen", zei voorzitter Gert Stam hierover. "Immers, onze laatste vergaderingen hebben we digitaal moeten houden en dat is ook verstandig. Onderdeel van deze herbenoemingsprocedure is een besloten vergadering. Bij wet is bepaald dat deze vergaderingen niet digitaal mogen plaatsvinden. Vandaar dat we hier toch allemaal aanwezig zijn. Hoewel het te vroeg is voor een officiële situatie, kunnen we nu met vertrouwen het proces afwachten", besloot Stam, voordat hij Korteland een bos bloemen aanbood.

Korteland is sinds 1 september 2016 burgemeester van Meppel. Zijn termijn loopt tot 1 september van dit jaar. Als hij herbenoemd wordt is dat voor nog eens zes jaar. Voordat Korteland de ambtsketting van Meppel droeg was hij namens de VVD wethouder van Papendrecht.

