Steeds meer winkels gaan zaterdag open: 'Het is genoeg geweest'

De schoenen- en kledingwinkels van Ziengs en Scapino, van moederbedrijf Ziengs Retail, gaan zaterdag open in gemeenten waar niet gehandhaafd gaat worden, ook voor mensen zonder afspraak. Het is in principe een actie voor één dag, maar verlenging wordt niet uitgesloten.

"Medewerkers voelen zich in hun hemd staan", zegt algemeen directeur Roy van Keulen tegen de NOS. "We zien dat winkels in landen om ons heen wel open zijn en Nederlanders gaan daar massaal winkelen. Dat kost ons omzet." Klanten wordt wel gevraagd zich via een QR-code online te registreren, maar ook mensen zonder zo'n registratie zullen worden binnengelaten.

Van Keulen zegt dat hij medewerkers in de gemeenten waar niet wordt gehandhaafd toestemming heeft gegeven om open te gaan. Hij schat in dat ongeveer de helft van de winkels de deuren zal openen. Ziengs heeft 82 filialen en Scapino 165. De algemeen directeur zegt "echt een statement te willen maken" en is plan van zijn winkels ook na zaterdag open te houden, tenzij hij van de overheid hoort dat dit ongewenst is.

'Angst is een slechte raadgever'

In Roden is Bart Spandaw, eigenaar van Spandaw Mannenmode, één van de vele ondernemers die zaterdag zijn zaak weer opent. Bang voor een boete is hij niet. "Angst is een slechte raadgever." Het is de Roner ondernemer menens dat er een duidelijk signaal wordt afgegeven aan de overheid, zowel lokaal als landelijk. "We zijn sinds medio december onder overheidsdwang gesloten. Dat hakt er behoorlijk in. Niet alleen omzettechnisch, ook als mens. Je bent niet datgene aan het doen wat je graag doet."

Met lede ogen zag Spandaw hoe zijn winkel gesloten het jaar uit ging en er nu weer gesloten uit is. "Vorig jaar was dat ook al zo. We zijn al meerdere keren dichtgegaan." De ondernemer zegt zich gesterkt te voelen door de vele ondernemers die aangeven zich aan te sluiten bij het initiatief van de Zakenkring in Roden. "Je ziet zulke initiatieven in heel Nederland. De Zakenkring heeft een petitie onder haar leden uit laten gaan en ook hier bleek men heel stellig: we moeten weer open." Morgen overhandigt de Zakenkring de petitie aan burgemeester Klaas Smid.

Spandaw rekent op coulance van het gemeentebestuur. Bang voor een boete is hij dus zeker niet. "Ik heb altijd geleerd dat angst een slechte raadgever is", zegt hij. "Bovendien heb ik vertrouwen in het bestuur van deze gemeente. Ik denk dat ze heel goed doorhebben wat er speelt bij de retail en dat ze doordrongen zijn van het feit dat wij vechten voor onze zaak. Het moge duidelijk zijn, zaterdag is men weer welkom in zijn winkel in de Heerestraat: "Het is genoeg geweest. We gaan weer open."

Bart Spandaw over de heropening van zijn winkel (verhaal gaat verder onder de video):

Winkelen op afspraak is voor winkeliers in Coevorden onvoldoende

De winkeliers in Coevorden gooien in navolging van Nieuw-Amsterdam/Veenoord en Klazienaveen de deuren open bij verlenging van de lockdown, maar ook wanneer het beleid wordt dat er alleen op afspraak gewinkeld kan worden. "Wij hebben contact gehad met onze achterban en zij willen een statement maken", laat centrummanager van Coevorden Edwin Boomstra weten tegen ZO!34.

Gisteren sprak Boomstra nog zijn twijfel uit over animo voor een eventuele actie. Dat blijkt omgeslagen te zijn binnen 24 uur. "Het lijkt erop dat winkelen op afspraak misschien als beleid gezet gaat worden morgen tijdens de persconferentie. Maar daar halen kledingwinkels hun omzetsnelheid niet mee, daar schieten ze niks mee op. Ze zijn gebrand op een beter beleid", zo legt hij de omslag van de winkeliers uit.

Centrummanagement heeft aangegeven achter de actie te zullen staan en hebben deze avond een afspraak met de gemeente om te overleggen met de burgemeester. "We hopen dat de gemeente Coevorden net als in gemeente Veendam achter de winkeliers zal staan en ervoor zorgt dat er niet gehandhaafd wordt aankomende zaterdag", vertelt Boomstra.

Ludieke acties in Emmer-Compascuum

Ondernemers in Emmer-Compascuum willen zaterdag gezamenlijk opengaan. Dat moet gebeuren van 10.00 tot 17.00 uur. De ondernemersvereniging in Emmer-Compascuum heeft de leden gevraagd om ook nog individueel ludieke acties te gaan voeren.

"Het is voor iedereen ontzettend ingrijpend dat we niet meer op een normale manier ons leven kunnen leiden en vrijwel alle winkels, horeca en culturele ondernemers gesloten zijn", zegt Martine Maat van de ondernemersvereniging. "De winkeliers doen erg hun best om nog wat te verkopen door hun producten via Facebook aan te bieden, die dan opgehaald kunnen worden. Maar onze inwoners kunnen in Duitsland gewoon in de winkels terecht en dan gaan ze dat natuurlijk doen."

Volgens de ondernemers kunnen de winkels en andere bedrijven in het dorp die door de lockdown gesloten zijn, op een veilige manier open zijn. Met een maximumaantal bezoekers in de zaak en het gebruik van mondkapjes.

