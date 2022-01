50 nieuwe werkplekken door komst Remax op bedrijvenpark Europark in Coevorden

Remax uit Emmen heeft 10.000 vierkante meter in handen gekregen van bedrijventerrein het Europark in Coevorden. Het bedrijf, dat doet aan chaletbouw, bouw van prefab mantelzorg en tijdelijke woningen, gaat een nieuwe fabriek bouwen aan de Berlijnseweg. Op deze nieuwe locatie komen vijftig nieuwe arbeidsplekken.

Voor het invullen van deze plekken werken Remax en de gemeente Coevorden samen. Een deel van het werk zal worden ingevuld door mensen met afstand tot de arbeidsmarkt, meldt ZO!34.

"Het is een prachtige samenwerking, " zegt wethouder Joop Brink. "We kunnen mensen die heel graag aan de slag willen aan een baan helpen. Zowel vanuit de partners in de Arbeidsmarktregio als uit onze bijstand. Geweldig dat er weer een bedrijf is dat op deze manier ruimte biedt aan nieuwe medewerkers."

Nog een optie voor 16.000 vierkante meter

Naast de 10.000 vierkante meter die het bedrijf nog voor de zomer wil vullen, heeft Remax ook een optie op nóg eens 16.000 vierkante meter. Daarmee is het Nederlandse deel van het Europark zo goed als gevuld. Op het Duitse deel is nog ruimte.

"In Emmen was geen ruimte om uit te breiden. Hier kan dat wel. Een mooie locatie, goede bereikbaarheid en de potentie om door te groeien. Dat is wat we graag willen," vertelt Jan Meijerink, één van de twee directeuren van Remax.

Woningnood verminderen

Met de bouw van tijdelijke woningen wil het bedrijf de woningnood proberen te verminderen. "We dragen graag ons maatschappelijke steentje bij door in samenwerking met de gemeente en de partners in de arbeidsmarktregio een deel van de banen in te vullen," aldus Meijerink.

Wethouder Steven Stegen is vooral blij dat Remax in de regio blijft: "Het is mooi dat een bedrijf dat in Emmen niet verder kan groeien, bij ons in Coevorden een mooie plek vindt. Goed voor de economie en heel goed voor de werkgelegenheid."