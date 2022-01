Vier op de tien Drenten vindt dat wolf hier niet thuishoort

De wolf is sinds 2015 weer terug in Drenthe. (Rechten: Alexas_Fotos via Pixabay)

Bijna veertig procent van de Drenten vindt dat de wolf niet thuishoort in Drenthe. Dat is een veel groter percentage dan in de rest van Nederland, waar een kwart van de bevolking tegen het roofdier is. Net iets minder dan de helft van de Nederlanders is van mening dat de diersoort hier wel hoort.

Vooral in provincies waar de wolf al rondzwerft en schade aanricht, zijn mensen minder positief. Naast Drenthe zijn dat Overijssel en Noord-Brabant. Hier geven ook de meeste mensen aan dat zij vinden dat de wolf niet in Nederland thuishoort. In Drenthe is bijna 38 procent het niet of helemaal niet eens met de stelling dat de wolf thuishoort in Nederland. In zowel Overijssel als Noord-Brabant is dat bijna 33 procent. Dat blijkt uit een onderzoek van datapersbureau LocalFocus, onderdeel van het ANP, op basis van een enquête die is uitgevoerd in samenwerking met Kieskompas.

De meningen zijn verdeeld in Gelderland, waar wolven inmiddels een territorium hebben. Een derde meent dat het roofdier hier niet hoort, bijna 50 procent vindt dat juist wel. In Friesland staan ze niet per se erg positief, maar ook niet bijzonder negatief tegenover de wolf, zo geven de ondervraagden aan. Een stichting wil hier een kilometerslang wolvenhek neerzetten om de vele schapen en koeien te beschermen tegen aanvallen. In Zuid-Holland, waar nog geen wolf is gezien, Flevoland en Utrecht staan de meeste mensen positief tegenover de wolf.

Wolf is na 150 jaar terug

In 2015 werd voor het eerst weer een exemplaar gespot, zeker 150 jaar nadat voor het laatst in het wild een wolf werd waargenomen in ons land. De wolf is een in Europa beschermde diersoort en heeft zich ondertussen op een aantal plekken in het land gevestigd. De eerste tien maanden van 2021 turfde uitvoeringsorganisatie BIJ12 58 wolvenaanvallen op landbouwdieren. In heel 2020 ging het in totaal om 95 aanvallen. Gedupeerden kunnen voor een eventuele schadevergoeding aankloppen bij BIJ12 als een wolf een schaap of ander dier doodbijt.

In totaal reageerden 5200 Nederlanders van 18 jaar en ouder hebben op de enquête.