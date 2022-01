Koninklijke Horeca Assen: 'Bittere pil om te slikken'

"Het is een bittere pil om te slikken." Sandra de Vrede, eigenaar van Restaurant & Grandcafé Liff in Assen en voorzitter van de afdeling Assen van Koninklijke Horeca Nederland, zag het al wel aankomen dat de horeca voorlopig dicht moet blijven.

Gisteren lekte de versoepelingen uit, die vanavond tijdens de persconferentie waarschijnlijk worden aangekondigd. Winkels mogen weer open voor winkelen op afspraak, sporten kan weer en het hoger onderwijs mag weer open. De cultuursector blijft echter nog dicht, evenals de horeca.

"We begrijpen het niet echt", reageert De Vrede. "Als je kijkt naar wat we allemaal kunnen doen aan maatregelen, is het niet een hele logische keuze." Ze noemt op dat de horeca kan werken met reserveringen, met de coronacheckapp, dat mensen alleen mogen zitten. "Dat soort zaken zijn allemaal makkelijk in te passen."

Deuren open

De reacties die De Vrede als voorzitter van KHN Assen krijgt, zijn wisselend. Sommige van haar collega's vinden het genoeg. En sommige van hen zeggen morgen open te gaan. "Niet open om open te gaan, maar wel voor het signaal", vertelt De Vrede. "De maat is vol. Het water staat aan de lippen. Er is geen ruimte meer. Ze gaan zeker niet open voor de grap. Het is een overleefmechanisme."

Zelf houdt De Vrede de deuren van haar restaurant en grand café dicht. Daarin is ze niet de enige. "Andere collega's reageren dat we nog maar even moeten doorzetten. Het is niet anders."

