Onbegrip bij horeca en cultuursector over verlenging lockdown

"Het is een bittere pil om te slikken." Sandra de Vrede, is behalve eigenaar van Liff ook voorzitter van de afdeling Assen van Koninklijke Horeca Nederland. Ze zag het al wel aankomen dat de horeca voorlopig dicht moet blijven.

Gisteren lekte de versoepelingen uit, die vanavond tijdens de persconferentie waarschijnlijk worden aangekondigd. Winkels mogen weer open voor winkelen op afspraak, sporten kan weer en het hoger onderwijs mag weer open. De cultuursector blijft echter nog dicht, evenals de horeca.

"We begrijpen het niet echt", reageert De Vrede. "Als je kijkt naar wat we allemaal kunnen doen aan maatregelen, is het niet een hele logische keuze." Ze noemt op dat de horeca kan werken met reserveringen, met de coronacheckapp, dat mensen alleen mogen zitten. "Dat soort zaken zijn allemaal makkelijk in te passen."

Deuren open

De reacties die De Vrede als voorzitter van KHN Assen krijgt, zijn wisselend. Sommige van haar collega's vinden het genoeg. En sommige van hen zeggen morgen open te gaan. "Niet open om open te gaan, maar wel voor het signaal", vertelt De Vrede. "De maat is vol. Het water staat aan de lippen. Er is geen ruimte meer. Ze gaan zeker niet open voor de grap. Het is een overleefmechanisme."

Zelf houdt De Vrede de deuren van haar restaurant en grand café dicht. Daarin is ze niet de enige. "Andere collega's reageren dat we nog maar even moeten doorzetten. Het is niet anders."

De zaal van De Nieuwe Kolk in Assen blijft voorlopig nog leeg. De cultuursector blijft dicht (Rechten: RTV Drenthe / Serge Vinkenvleugel)

"Als je veilig kan winkelen, kan je zeker veilig met voorgekocht kaartje naar theater of museum." Hanneke Bruggeman, directeur-bestuurder van theater De Nieuwe Kolk in Assen, begrijpt de keuzes voor de nieuwe versoepelingen ook niet echt. Ook zij moet namelijk de deuren dichthouden. "Als je kan doorstromen in een bouwmarkt, kan je dat ook in een museum."

Ze heeft nog een beetje hoop. Een taskforce voor de culturele organisaties heeft gisteren nog gesproken met de staatssecretaris. "Die heeft aangegeven dat als sportbeoefening kan, cultuurbeoefening ook kan. We wachten vanmiddag nog even af. We hopen dat er wat kan."

Langetermijnbeleid

Mocht vanavond bij de persconferentie duidelijk worden dat de cultuursector voorlopig nog dicht moet blijven, dan hoopt Bruggeman in ieder geval dat er een langetermijnbeleid komt. "Zodat je niet iedere keer verrast word." Ze denkt aan duidelijke beperkingen die gekoppeld worden aan bepaalde besmettingsrisico's.

Daarbij benadrukt Bruggeman dat theaters niet zomaar de deuren kunnen openen. "We zijn niet zo simpel als een voorraad die gevuld moet worden. Artiesten hebben agenda's en we moeten rekening houden met andere pod. Voor nu zijn alle agenda's zijn leeg geveegd. Ik begrijp dat 25 januari het volgende meetmoment komt. Als ik dan iets op 26 januari een voorstelling heb staan, moet ik hopen dat dat kan. En als het dan kan, moet ik ook nog kaarten verkopen. Publiek moet vertrouwen krijgen."

Dat vertrouwen komt volgens Bruggeman door zo'n langetermijnbeleid. Daarmee kan volgens haar rustig gewerkt aan een strategie over hoe om te gaan met het virus op welke momenten. "Zodat we vooraf kunnen handelen."

'Snel meer versoepelingen'

Viroloog Bert Niesters van het UMCG verwacht dat er snel meer versoepelingen aankomen. "Ik denk dat het kabinet kijkt naar komende week. Alle kwetsbaren zijn inmiddels geboosterd, nu is het afwachten hoe snel het aantal besmettingen oploopt."

De viroloog maakt zich op het moment niet zoveel zorgen over de IC's in de ziekenhuizen, waar de laatste tijd het aantal coronapatiënten afnam. Hij maakt zich vooral zorgen om anderen onderdelen van de maatschappij. "Een toename van het aantal besmettingen heeft ook invloed op bijvoorbeeld huisartsen, thuiszorg en de logistieksector. In Engeland zie je bijvoorbeeld dat de logistiek nu ondersteunt moet worden door het leger. Daarnaast zal het ook een probleem zijn als medewerkers in de zorg en huisartsem besmet raken. Die moeten dan thuisblijven. Heel vervelend."

