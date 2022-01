De amfiboot komt op plekken waar niemand komen mag

"Dit is een amfiboot, hij kan over ondiepe gedeelten rijden en varen in diepere gedeelten", vertelt Vrieling. "Hiermee maai ik de bodem van de ondiepere gedeelten van de Drentsche Aa." Een heel verschil met tientallen jaren geleden, toen Vrieling ook meehielp met maaien. "Dat was veel zwaarder, zelfs nog deels met de zeis."

Amfibie

"De machine waar Bert op zit, is heel bijzonder", aldus ecoloog Paul Hendriks. "De naam zegt het al: amfibievoertuig, dus hij kan op het land maar ook op het water. Door de rupsen die aan de machine zitten kan hij over land rijden zonder veel kapot te maken." En dat is precies het grote voordeel van dit voertuig. "Als je hier met een grote kraan op banden in zou rijden, dan zak je meteen helemaal weg in de natte ondergrond."

Uniek

De boot is van vele markten thuis. "Als hij eenmaal in het water zit, kan hij met zijn voorstuwers, zijn schroeven, gaan varen maar hij kan ook lopen over de bodem. De unieke situatie van de Drentsche Aa en de nattigheid eromheen maakt dat we met deze specialistische machine moeten maaien", legt Hendriks uit. Bijzondere planten worden bij het maaien zoveel mogelijk ontzien.

Variatie

Midden in de beek is een waaier van sterrenkroos zichtbaar. "Dat vormt grote bossen, in de herfst begint dat weer te komen en daar groeit de beek deels mee dicht. Hier zie je wat dode vegetatie, dit is rietgras, en dat loopt zo langzaamaan de oever op. Hier zie je ook mooi dat er allemaal slib en moddermateriaal ingevangen wordt", aldus Henriks. "Dat komt hier te liggen en dat is een mooi moerasstukje overgaand in het waterdeel. Dit geeft heel veel variatie. Op korte afstand heb je verschillende plekjes waar allerlei planten en dieren kunnen leven."

