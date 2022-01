Kinderombudsvrouw wil kinderhartzorg in Groningen behouden

Kinderombudsvrouw Margrite Kalverboer heeft minister Kuipers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport in een brief gevraagd het voorgenomen besluit om drie van de vijf kinderhartcentra in het land te sluiten te heroverwegen.

In haar brief vraagt ze met name aandacht voor het UMCG, omdat bij een sluiting van dit kinderhartcentrum de specialistische zorg voor kinderen in het Noorden in het geding komt.

Sluiting van het kinderhartcentrum in Groningen is volgens de kinderombudsvrouw dan ook in strijd met het Kinderrechtenverdrag. Volgens Kalverboer zijn in de besluitvorming rond alle kinderhartcentra de belangen van kinderen niet onderzocht en meegewogen. En dit zou volgens het verdrag wel moeten.

Minister Kuipers heeft besloten de afdeling kinderhartchirurgie in het Groningse UMCG te sluiten. De specialisatie zou dan in de toekomst gecentreerd worden in Utrecht en Rotterdam. Dat komt de kwaliteit ten goede, aldus de minister. Het zou betekenen dat het UMCG geen hartoperaties meer bij kinderen zal uitvoeren. Het ziekenhuis verzet zich daartegen, en heeft ook gezegd een gang naar de rechter te overwegen.

'Kinderen zorg afnemen mag niet'

'Je mag zorg ook niet afnemen, als kinderen bepaalde zorg hebben. En dat gebeurt wel, als je het in Groningen weghaalt. Dan moeten ze de zorg ineens 200 kilometer verderop krijgen. En dat mag niet', zegt Kalverboer tegen RTV Noord.

Het voorgenomen besluit heeft volgens Kalverboer grote impact op het leven van kinderen, die deze specialistische zorg nodig hebben. 'Dit betekent voor hen een teruggang in de verwezenlijking van het recht op beschikbaarheid van passende zorg', schrijft ze in haar brief aan minister Kuipers.

Gesproken over kinderen, niet met ze

De kinderombudsvrouw heeft contact gehad met jongeren uit de KinderAdviesRaad van het UMCG. 'Zij noemen hele praktische dingen. Zoals dat er toch vrienden konden langskomen nadat ze een moeilijke operatie hadden gehad. Dat is voor kinderen ontzettend essentieel, dat ze vertrouwde personen bij zich hebben. En in de buurt waar ze leven.'

Kinderen zijn over het voorgenomen besluit niet geraadpleegd en Kalverboer roep minister Kuipers op om dat alsnog te doen. 'Ik vind het heel erg dat er alleen technisch is gekeken en dat er niet is gesproken met kinderen bij de centra. Je ziet heel vaak dat er besluiten worden genomen, maar dat helemaal niet wordt gekeken wat hij voor kinderen betekent.'