Niet eerder zoveel positieve tests in Assen, Meppel en Midden-Drenthe

In de gemeenten Assen, Meppel en Midden-Drenthe zijn de afgelopen dag een recordaantal nieuwe positieve tests gemeld. In Assen zijn 114 nieuwe besmettingen geconstateerd door het RIVM. Het vorige 'record' dateert van 7 januari, toen werden er 93 nieuwe besmettingen gemeld.

In Meppel zijn 89 nieuwe positieve coronatests geregistreerd. Op 6 december vorig jaar werden er 71 nieuwe tests in de gemeente gemeld. Niet eerder werden er toen zoveel gemeld. Dat is nu voor het eerst meer. In de gemeente Midden-Drenthe gaat het om 54 nieuwe besmettingen. Het vorige 'record' stond op 51 en dat was op 3 december 2021.

Aantal positieve tests, ziekenhuisopnames en overlijdens als gevolg van het coronavirus sinds 27 februari 2020 (bron: RIVM, 14-01-2022)

Gemeente Positieve tests Ziekenhuisopnames Overlijdens Aa en Hunze 3160 (+40) 10 23 Assen 8496 (+114) 85 (+1) 25 Borger-Odoorn 3286 (+33) 39 23 Coevorden 5946 (+48) 68 35 Emmen 17419 (+161) 230 97 Hoogeveen 9414 (+66) 100 48 Meppel 4936 (+89) 40 37 Midden-Drenthe 4401 (+54) 45 32 Noordenveld 3868 (+29) 41 28 Tynaarlo 3866 (+50) 31 26 Westerveld 2255 (+20) 22 23 De Wolden 3981 (+43) 44 29 Onbekend 419 (+8) 0 0

De meeste nieuwe positieve tests in Drenthe zijn geregistreerd in Emmen. Daar gaat het om 161 nieuwe positieve tests.

Een inwoner uit Assen is het afgelopen etmaal in het ziekenhuis opgenomen vanwege het coronavirus.

Dat het aantal in Drenthe zo veel hoger is dan gisteren komt omdat er gisteren een technische storing was. Daardoor waren niet alle meldingen goed binnengekomen. Die storing is nu verholpen. De gemiste meldingen komen verspreid over een paar dagen binnen.

Landelijk record

Het aantal positieve coronatests heeft een nieuw record bereikt. Tussen donderdagochtend en vrijdagochtend zijn 35.521 nieuwe gevallen geregistreerd. Voor het eerst sinds het begin van de coronacrisis komt het aantal boven de 35.000 uit. Vorige week vrijdag waren er bijna 35.000 bevestigde besmettingen.

Afgelopen zeven dagen

In de afgelopen zeven dagen registreerde het RIVM 218.442 positieve tests. Dat komt neer op gemiddeld 31.206 nieuwe gevallen per dag. Dat gemiddelde stijgt voor de zeventiende dag op rij en staat op het hoogste niveau ooit. De toename gaat wel iets minder snel.

In Drenthe zijn de afgelopen 7 dagen gemiddeld 599 positieve tests per dag geregistreerd.

